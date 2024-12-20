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الرئيس الفرنسي: غدا سنبدأ بإيصال المياه الى جزيرة (مايوت)

12/20/2024 11:23:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 20 - 12 (كونا) -- اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة أنه ابتداء من يوم غد السبت ستم إيصال المياه الى جميع المنازل في جزيرة (مايوت) وذلك في إطار الاستجابة للاعصار الذي ضرب الجزيرة مؤخرا.
وقال ماكرون في تصريح لوسائل الاعلام المحلية "لن نتمكن من استخدام المياه بنسبة 100 بالمئة لكننا سنعيد تنظيم أبراج المياه اعتبارا من الغد".
وحذر من أنه لن يكون متاحا "إعادة فتح جميع المدارس في 13 يناير لكننا نريد أن نكون قادرين على تقديم حل لجميع العائلات بحلول ذلك الوقت مع خيار إرسال الطلاب إلى مدارس في مناطق أخرى وسنقترح حلولا في (ريونيون) أو في أي مكان آخر".
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (تشيدو) في جزيرة (مايوت) إلى 35 قتيلا و67 مصابا بجروح خطيرة حيث تستمر حصيلة ضحايا الإعصار في الارتفاع.
وأضافت الوزارة أنه تم علاج 67 إصابة خطيرة و2432 إصابة طفيفة.
وعلى صعيد متصل اعلن وزير الداخلية المستقيل برونو ريتايو عبر موقع (اكس) أنه تم توزيع 80 طنا من المواد الغذائية و50 طنا من المياه يوم أمس الخميس.
وكتب ريتايو بعد اجتماع الأزمة الذي عقد في وقت سابق اليوم الجمعة أنه "سيتم تسليم بلديات (مايوت) الثماني الأخرى اليوم".
وضرب الإعصار (شيدو) يوم السبت الماضي جزيرة (مايوت) الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي تلاها إعلان السلطات الفرنسية حالة التأهب القوصى بعد أن خلف الاعصار عددا من القتلى وتسبب في اضرار مادسة كبيرة. (النهاية)

م ع / ر ج



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