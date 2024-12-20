الرئيس الفرنسي: غدا سنبدأ بإيصال المياه الى جزيرة (مايوت)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 20 - 12 (كونا) -- اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
اليوم الجمعة أنه ابتداء من يوم غد السبت ستم إيصال المياه الى جميع المنازل في جزيرة (مايوت) وذلك في إطار الاستجابة للاعصار الذي ضرب الجزيرة مؤخرا.
وقال ماكرون في تصريح لوسائل الاعلام المحلية "لن نتمكن من استخدام المياه بنسبة 100 بالمئة لكننا سنعيد تنظيم أبراج المياه اعتبارا من الغد".
وحذر من أنه لن يكون متاحا "إعادة فتح جميع المدارس في 13 يناير لكننا نريد أن نكون قادرين على تقديم حل لجميع العائلات بحلول ذلك الوقت مع خيار إرسال الطلاب إلى مدارس
في مناطق أخرى وسنقترح حلولا في (ريونيون) أو في أي مكان آخر".
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (تشيدو) في جزيرة (مايوت) إلى 35 قتيلا و67 مصابا بجروح خطيرة حيث تستمر حصيلة ضحايا الإعصار في الارتفاع.
وأضافت الوزارة أنه تم علاج 67 إصابة خطيرة و2432 إصابة طفيفة.
وعلى صعيد متصل اعلن وزير الداخلية المستقيل برونو ريتايو عبر موقع (اكس) أنه تم توزيع 80 طنا من المواد الغذائية و50 طنا من المياه يوم أمس الخميس.
وكتب ريتايو بعد اجتماع الأزمة الذي عقد في وقت سابق اليوم الجمعة أنه "سيتم تسليم بلديات (مايوت) الثماني الأخرى اليوم".
وضرب الإعصار (شيدو) يوم السبت الماضي جزيرة (مايوت) الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي تلاها إعلان السلطات الفرنسية حالة التأهب القوصى بعد أن خلف الاعصار عددا من القتلى وتسبب في اضرار مادسة كبيرة. (النهاية)
م ع / ر ج
MENAFN20122024000071011013ID1109018732
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