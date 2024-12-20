وزيرا خارجيتي تركيا وألمانيا يبحثان إرساء الأمن والاستقرار في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 20 - 12 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك ضرورة إرساء الأمن والاستقرار في سوريا ودعم سلامة أراضيها ووحدتها السياسية.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن فيدان أكد لبيربوك الأهمية الكبيرة لمواصلة العملية الانتقالية في سوريا بطريقة شاملة واحترام الأقليات وأنه من الضروري ضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلادهم.
وأضاف فيدان أنه سيكون من المفيد اتباع نهج بناء لإعادة إعمار سوريا مشيرا إلى أنه ينبغي على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لسوريا في جميع هذه القضايا.
ولفت إلى أن تركيا تؤكد ضرورة حماية حقوق جميع الأقليات في سوريا مشددا على أن الفهم الذي يعتبر حزب العمال الكردستاني (بي.كي.كي) ووحدات حماية الشعب الكردية (واي.بي.جي) "الإرهابية" ممثلا للأكراد في سوريا هو فهم خاطئ.
وشدد الوزير فيدان في لقائه نظيرته الألمانية على أنه لا يمكن أبدا السماح للتنظيمات الإرهابية مثل (بي.كي.كي) و(واي.بي.جي) وتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) باستغلال الوضع في سوريا مشيرا إلى ضرورة أن تلقي هذه التنظيمات أسلحتها وتحل نفسها.
كما لفت إلى إمكانية الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها عبر تطهيرها من جميع العناصر الإرهابية ".
وشدد على أن تركيا تنتظر من جميع حلفائها أن يحترموا مخاوفها الأمنية في هذا الصدد.
من جهة أخرى قال فيدان إنه ينبغي تطوير بدائل لإدارة المخيمات والسجون التي يوجد فيها عناصر (داعش) داعيا الدول الأخرى إلى قبول عودة مواطنيها من سوريا المعتقلين هناك بتهمة الانتماء إلى (داعش) وعائلاتهم.
وفيما يتعلق بغزة شدد فيدان على ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي هناك مبينا أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل جهودا مشتركة لإعلان إيقاف عاجل لإطلاق النار في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون انقطاع.
وحول موقف بلاده من الحرب الروسية الاوكرانية أكد فيدان أيضا أن تركيا تدعم عملية التفاوض من أجل إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير2022 "بشكل دائم" وفي أقرب وقت. (النهاية)
ا ع س / م م ج
MENAFN20122024000071011013ID1109018731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.