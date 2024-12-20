Saturday, 21 December 2024 05:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرا خارجيتي تركيا وألمانيا يبحثان إرساء الأمن والاستقرار في سوريا

12/20/2024 11:23:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 20 - 12 (كونا) -- بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك ضرورة إرساء الأمن والاستقرار في سوريا ودعم سلامة أراضيها ووحدتها السياسية.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن فيدان أكد لبيربوك الأهمية الكبيرة لمواصلة العملية الانتقالية في سوريا بطريقة شاملة واحترام الأقليات وأنه من الضروري ضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلادهم.
وأضاف فيدان أنه سيكون من المفيد اتباع نهج بناء لإعادة إعمار سوريا مشيرا إلى أنه ينبغي على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لسوريا في جميع هذه القضايا.
ولفت إلى أن تركيا تؤكد ضرورة حماية حقوق جميع الأقليات في سوريا مشددا على أن الفهم الذي يعتبر حزب العمال الكردستاني (بي.كي.كي) ووحدات حماية الشعب الكردية (واي.بي.جي) "الإرهابية" ممثلا للأكراد في سوريا هو فهم خاطئ.
وشدد الوزير فيدان في لقائه نظيرته الألمانية على أنه لا يمكن أبدا السماح للتنظيمات الإرهابية مثل (بي.كي.كي) و(واي.بي.جي) وتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) باستغلال الوضع في سوريا مشيرا إلى ضرورة أن تلقي هذه التنظيمات أسلحتها وتحل نفسها.
كما لفت إلى إمكانية الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها عبر تطهيرها من جميع العناصر الإرهابية ".
وشدد على أن تركيا تنتظر من جميع حلفائها أن يحترموا مخاوفها الأمنية في هذا الصدد.
من جهة أخرى قال فيدان إنه ينبغي تطوير بدائل لإدارة المخيمات والسجون التي يوجد فيها عناصر (داعش) داعيا الدول الأخرى إلى قبول عودة مواطنيها من سوريا المعتقلين هناك بتهمة الانتماء إلى (داعش) وعائلاتهم.
وفيما يتعلق بغزة شدد فيدان على ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي هناك مبينا أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل جهودا مشتركة لإعلان إيقاف عاجل لإطلاق النار في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون انقطاع.
وحول موقف بلاده من الحرب الروسية الاوكرانية أكد فيدان أيضا أن تركيا تدعم عملية التفاوض من أجل إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير2022 "بشكل دائم" وفي أقرب وقت. (النهاية)

ا ع س / م م ج



MENAFN20122024000071011013ID1109018731

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث