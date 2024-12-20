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وفد أمريكي رفيع يلتقي لأول مرة قادة سوريا الجدد في دمشق

12/20/2024 11:23:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 12 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض أن وفدا دبلوماسيا أمريكيا رفيعا التقى اليوم الجمعة في دمشق ما يعرف بـ "الإدارة السورية الجديدة" التي يقودها أحمد الشرع (الملقب بالجولاني) في أول اتصال رسمي مباشر بين الولايات المتحدة وهؤلاء القادة الذين يديرون سوريا عقب الإطاحة بنظام الأسد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين بيار في إيجاز صحفي إن الوفد الأمريكي ضم مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف والمبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن روجر كارستين والمبعوث الأمريكي إلى سوريا دانييل روبنشتاين.
وأضافت أن الوفد الأمريكي التقى ممثلي السلطات المؤقتة وناقش معهم "مبادئ الانتقال التي توافق الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين بشأنها".
كما التقى الوفد الأمريكي مع أعضاء من نشطاء المجتمع المدني وغيرهم من السوريين للتعرف على "رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في دعمهم".
وأضافت أن الوفد الأمريكي بحث مع قادة سوريا الجدد إعادة الصحفي الأمريكي أوستن تايس وغيره من المواطنين الأمريكيين المفقودين بسوريا وتابعت "إعادة أوستن إلى الوطن تشكل أولوية للرئيس بايدن".
وتتولى ما يعرف بـ"الإدارة الجديدة في سوريا" إدارة مرحلة جديدة في البلاد تلت إسقاط المعارضة المسلحة نظام الأسد قبل نحو أسبوعين. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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