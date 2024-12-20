وفد أمريكي رفيع يلتقي لأول مرة قادة سوريا الجدد في دمشق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 20 - 12 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض أن وفدا دبلوماسيا أمريكيا رفيعا التقى اليوم الجمعة في دمشق ما يعرف بـ "الإدارة السورية الجديدة" التي يقودها أحمد الشرع (الملقب بالجولاني) في أول اتصال رسمي مباشر بين الولايات المتحدة وهؤلاء القادة الذين يديرون سوريا عقب الإطاحة بنظام الأسد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين بيار في إيجاز صحفي إن الوفد الأمريكي ضم مساعدة وزير
الخارجية باربرا ليف والمبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن روجر كارستين والمبعوث الأمريكي إلى سوريا دانييل روبنشتاين.
وأضافت أن الوفد الأمريكي التقى ممثلي السلطات المؤقتة وناقش معهم "مبادئ الانتقال التي توافق الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين بشأنها".
كما التقى الوفد الأمريكي مع أعضاء من نشطاء المجتمع المدني وغيرهم من السوريين للتعرف على "رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في دعمهم".
وأضافت أن الوفد الأمريكي بحث مع قادة سوريا الجدد إعادة الصحفي الأمريكي أوستن تايس وغيره من المواطنين الأمريكيين المفقودين بسوريا وتابعت "إعادة أوستن إلى الوطن تشكل أولوية للرئيس بايدن".
وتتولى ما يعرف بـ"الإدارة الجديدة في سوريا" إدارة مرحلة جديدة في البلاد تلت إسقاط المعارضة المسلحة نظام الأسد قبل نحو أسبوعين. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
MENAFN20122024000071011013ID1109018729
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