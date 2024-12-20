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الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و10 دول يدعون الأمم المتحدة لتعيين مبعوث خاص الى أفغانستان

12/20/2024 11:23:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 12 (كونا) -- دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و10 دول آخرى اليوم الجمعة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين مبعوث أممي خاص الى أفغانستان لمواصلة عملية بين الأفغان والمجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.
جاء ذلك في بيان مشترك نشرته الخارجية الأمريكية للمبعوثين والممثلين الخاصين لأفغانستان من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا وبريطانيا عقب عقدهم اجتماعا "لمناقشة الوضع في أفغانستان" في مطلع الأسبوع الجاري بمدينة جنيف السويسرية.
وأعرب الممثلون الخاصون لأفغانستان عن قلقهم البالغ "إزاء قرارات حركة (طالبان) في ديسمبر 2024 بمنع النساء والفتيات من الالتحاق بمؤسسات التدريب الطبي العامة والخاصة"
وحذروا من أن "هذا الحظر الجديد سيكون له عواقب وخيمة على جميع الأفغان وخاصة الأمهات والرضع وسيؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار نظام الرعاية الصحية الهش بالفعل" داعين (طالبان) إلى "التراجع الفوري عن هذه الممارسات والسياسات غير المقبولة".
كما نوهوا بأنهم لحظوا "بقلق بالغ الهجمات الإرهابية الأخيرة في كابول والمنطقة فضلا عن التهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب للأمن والاستقرار في أفغانستان" وأقروا "بإجراءات (طالبان) لمعالجة التهديدات الإرهابية مما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان (داعش- خراسان)".
وذكروا بضرورة أن "تواصل (طالبان) اتخاذ إجراءات لمعالجة التهديدات الإرهابية وفقا للقرار 2593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" كما أكدوا أن "بعض الجماعات الإرهابية لا تزال تقيم بأمان داخل أفغانستان وقادرة على التخطيط وتنفيذ ضربات إرهابية داخلية وعابرة للحدود".
وأشاروا الى أن تحقيق الاستقرار الطويل الأمد في أفغانستان "يتطلب حوارا وطنيا موثوقا وشاملا يؤدي إلى نظام دستوري بنظام سياسي تمثيلي وشامل فضلا عن استلام قادة سياسيين مسؤولين ودولة تفي بالتزاماتها الدولية".
ودعوا الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تعيين مبعوث خاص لأفغانستان للمضي قدما في عملية بين أصحاب المصلحة الأفغان والمجتمع الدولي من أجل السلام والاستقرار على المدى الطويل في أفغانستان".
وفي الوقت ذاته أشادوا بعمل المنظمة الأممية "بما في ذلك عملية الدوحة التي تقودها الأمم المتحدة" كما أقروا بالعمل "المهم والمحدد الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) ووكالات الأمم المتحدة المتواجدة في البلاد والبنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية التي تواصل دعم شعب أفغانستان في الأزمة الاجتماعية والإنسانية المستمرة".
وجددوا التأكيد على أن "المنظمات غير الحكومية الدولية لا غنى عنها للعمل الإنساني في أفغانستان" مشددين على "أهمية الاستجابة الإنسانية الموحدة التي تشمل التمثيل من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى".
وسلطوا الضوء على "ضرورة الاستمرار في مساعدة الأفغان الذين يعانون في الأزمة الإنسانية المستمرة مع مراعاة مناسبة للسكان المعرضين للخطر بما في ذلك النساء والأسر التي تقودها النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية".
وأعرب ممثلو الدول ال11 والاتحاد الأوروبي عن تطلعهم إلى "تعميق المشاركة مع الدول المجاورة وغيرها من دول المنطقة بشأن الاستجابة المشتركة للوضع المتطور في أفغانستان بما في ذلك مكافحة التهديدات المحتملة مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية للأمن والاستقرار الإقليميين النابعين من أفغانستان".
وأشادوا "بجهود الدول ذات الأغلبية المسلمة ومنظمة التعاون الإسلامي في التعامل مع (طالبان) بشأن حقوق المرأة والفتيات" مرحبين "بالقيادة التي أظهروها في قضايا مثل الوصول إلى التعليم" وشجعوها على "مواصلة مشاركتها النشطة في هذه القضايا والمسائل ذات الصلة".
كما أعربوا عن تقديرهم "لسويسرا على تنظيم هذه المشاورات واستضافة الاجتماع" وتطلعهم إلى عقد اجتماع "مجموعة المبعوثين والممثلين الخاصين مرة أخرى في المستقبل القريب".
ولفت البيان الى أن نائب الممثل الخاص لأفغانستان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان وممثلي البنك الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي شاركوا في الاجتماع كمراقبين. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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