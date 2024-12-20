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ستة فرق إطفاء تسيطر على حريق مخزن في منطقة الصبية

12/20/2024 11:23:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 12 (كونا) -- أعلنت قوة الإطفاء العام اليوم الجمعة أن ستة فرق تابعة لها سيطرت على حريق اندلع في مخزن بمنطقة الصبية دون وقوع أي إصابات تذكر.
وقالت القوة في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام إن بلاغا ورد إليها يفيد باندلاع حريق في مخزن خاص بمواد البناء يحتوي على أصباغ وأخشاب وورشة حدادة مشيرة الى أنها تحركت فورا وتمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه.
وأضافت أن عملية المكافحة تمت تحت متابعة من قبل رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي وقيادة ميدانية لنائب الرئيس لقطاع المكافحة بالتكليف العميد أحمد حمود. (النهاية)

ع ج ر / ر ج



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