ستة فرق إطفاء تسيطر على حريق مخزن في منطقة الصبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 12 (كونا) -- أعلنت قوة الإطفاء العام اليوم الجمعة أن ستة فرق تابعة لها سيطرت على حريق اندلع في مخزن بمنطقة الصبية دون وقوع أي إصابات تذكر.
وقالت القوة في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام إن بلاغا ورد إليها يفيد باندلاع حريق في مخزن خاص بمواد البناء يحتوي على أصباغ وأخشاب وورشة حدادة مشيرة الى أنها تحركت فورا وتمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه.
وأضافت أن عملية المكافحة تمت تحت متابعة من قبل رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي وقيادة ميدانية لنائب الرئيس لقطاع المكافحة بالتكليف العميد أحمد حمود. (النهاية)
ع ج ر / ر ج
MENAFN20122024000071011013ID1109018727
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