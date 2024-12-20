الاتحاد الاوروبي وحلف شمالي الأطلسي يدينان عملية الدهس في ماغديبورغ بألمانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 20 - 12 (كونا) -- دان الاتحاد الاوروبي وحلف شمالي الأطلسي (ناتو) عملية الدهس التي جرت في سوق لعيد الميلاد بمدينة (ماغديبورغ) الألمانية في وقت سابق اليوم الجمعة.
وفي هذا السياق وصفت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين عملية الدهس بالعمل الوحشي والجبان وقالت في تغريدة على موقع (اكس) "تعازي الحارة للعائلات والأصدقاء وشكري للشرطة وعمال الإنقاذ ويجب التحقيق في هذا الفعل العنيف ومعاقبته بشدة".
من جهته قال الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) مارك روته "إن المشاهد القادمة من سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ مروعة" مضيفا أن الناتو
يقف مع ألمانيا.
أما رئيس البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا فعبرت عن صدمتها من هذا الهجوم وقالت "تم الهجوم على أبرياء في قلب مجتمعنا لكننا أقوى من هذه الكراهية".
بدوره عبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن صدمته حيال الأخبار المروعة من ماغديبورغ وعبر عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع ألمانيا.
وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن مقتل شخص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 80 آخرين جراء اصطدام سيارة بزوار أحد أسواق أعياد الميلاد بمدينة (ماغديبورغ) شرقي ألمانيا فيما أفادت أنباء لاحقة عن ارتفاع عدد القتلى. (النهاية)
ا ر ن / ر ج
MENAFN20122024000071011013ID1109018726
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.