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الاتحاد الاوروبي وحلف شمالي الأطلسي يدينان عملية الدهس في ماغديبورغ بألمانيا

12/20/2024 11:23:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 20 - 12 (كونا) -- دان الاتحاد الاوروبي وحلف شمالي الأطلسي (ناتو) عملية الدهس التي جرت في سوق لعيد الميلاد بمدينة (ماغديبورغ) الألمانية في وقت سابق اليوم الجمعة.
وفي هذا السياق وصفت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين عملية الدهس بالعمل الوحشي والجبان وقالت في تغريدة على موقع (اكس) "تعازي الحارة للعائلات والأصدقاء وشكري للشرطة وعمال الإنقاذ ويجب التحقيق في هذا الفعل العنيف ومعاقبته بشدة".
من جهته قال الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) مارك روته "إن المشاهد القادمة من سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ مروعة" مضيفا أن الناتو يقف مع ألمانيا.
أما رئيس البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا فعبرت عن صدمتها من هذا الهجوم وقالت "تم الهجوم على أبرياء في قلب مجتمعنا لكننا أقوى من هذه الكراهية".
بدوره عبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن صدمته حيال الأخبار المروعة من ماغديبورغ وعبر عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع ألمانيا.
وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن مقتل شخص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 80 آخرين جراء اصطدام سيارة بزوار أحد أسواق أعياد الميلاد بمدينة (ماغديبورغ) شرقي ألمانيا فيما أفادت أنباء لاحقة عن ارتفاع عدد القتلى. (النهاية)

ا ر ن / ر ج



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