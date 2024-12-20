مجلس النواب الأمريكي يمرر تشريعا لتجنيب البلاد اغلاقا حكوميا وشيكا ويحيله إلى مجلس الشيوخ

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 20 - 12 (كونا) -- أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة مشروع قانون قصير الأجل قبل ساعات فقط من الموعد النهائي للاغلاق الحكومي الجزئي بعد منتصف الليلة وهو إغلاق يحمل تأثيرات سلبية كبيرة.
ووفقا لشبكة (ان بي سي) الإخبارية الأمريكية فقد صوت لصالح التشريع 366 نائبا مقابل 34 صوتوا ضده كلهم من الجمهوريين وأحيل بذلك إلى مجلس الشيوخ الذي يتوجب عليه تمريره قبل منتصف الليل.
ومن شأن أي إغلاق حكومي
إن لم يتم تجنبه ترك القوات الأمريكية ووكلاء دوريات الحدود ومراقبي الحركة الجوية وملايين العمال الفيدراليين الآخرين بدون أجور وفرض اجازات غير مدفوعة على موظفين حكوميين اخرين.
ويختم هذا التصويت أسبوعا مضطربا في مجلس النواب شهد اتفاقا بين الحزبين يوم الثلاثاء على مشروع للانفاق ما لبث أن ألغاه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في اليوم التالي بعد ضغوطات من الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وتلا ذلك طرح الجمهوريين لمقترح اخر أمس الخميس أشاد به ترامب إلا أنه فشل كذلك.
ويضمن التشريع الذي تم تمريره اليوم استمرار تمويل الحكومة الأمريكية بالمستويات الحالية حتى 14 مارس المقبل بحيث يشمل ذلك مساعدات الكوارث ومشروع قانون المزرعة غير أنه أزال الفقرة المتعلقة بسقف الدين العام التي تضمنها اتفاق الثلاثاء واعترض عليها ترامب.
وجاءت الحاجة إلى تمرير التمويل المؤقت بعدما فشل الكونغرس في المصادقة على مشاريع قوانين المخصصات السنوية لتمويل مختلف الوكالات الفيدرالية بما في ذلك وزارة الدفاع وأجهزة الأمن القومي وصولا إلى خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية والنقل وغيرها. (النهاية)
ر س ر / ر ج
MENAFN20122024000071011013ID1109018725
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