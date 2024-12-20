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مجلس النواب الأمريكي يمرر تشريعا لتجنيب البلاد اغلاقا حكوميا وشيكا ويحيله إلى مجلس الشيوخ

12/20/2024 11:23:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 12 (كونا) -- أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة مشروع قانون قصير الأجل قبل ساعات فقط من الموعد النهائي للاغلاق الحكومي الجزئي بعد منتصف الليلة وهو إغلاق يحمل تأثيرات سلبية كبيرة.
ووفقا لشبكة (ان بي سي) الإخبارية الأمريكية فقد صوت لصالح التشريع 366 نائبا مقابل 34 صوتوا ضده كلهم من الجمهوريين وأحيل بذلك إلى مجلس الشيوخ الذي يتوجب عليه تمريره قبل منتصف الليل.
ومن شأن أي إغلاق حكومي إن لم يتم تجنبه ترك القوات الأمريكية ووكلاء دوريات الحدود ومراقبي الحركة الجوية وملايين العمال الفيدراليين الآخرين بدون أجور وفرض اجازات غير مدفوعة على موظفين حكوميين اخرين.
ويختم هذا التصويت أسبوعا مضطربا في مجلس النواب شهد اتفاقا بين الحزبين يوم الثلاثاء على مشروع للانفاق ما لبث أن ألغاه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في اليوم التالي بعد ضغوطات من الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وتلا ذلك طرح الجمهوريين لمقترح اخر أمس الخميس أشاد به ترامب إلا أنه فشل كذلك.
ويضمن التشريع الذي تم تمريره اليوم استمرار تمويل الحكومة الأمريكية بالمستويات الحالية حتى 14 مارس المقبل بحيث يشمل ذلك مساعدات الكوارث ومشروع قانون المزرعة غير أنه أزال الفقرة المتعلقة بسقف الدين العام التي تضمنها اتفاق الثلاثاء واعترض عليها ترامب.
وجاءت الحاجة إلى تمرير التمويل المؤقت بعدما فشل الكونغرس في المصادقة على مشاريع قوانين المخصصات السنوية لتمويل مختلف الوكالات الفيدرالية بما في ذلك وزارة الدفاع وأجهزة الأمن القومي وصولا إلى خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية والنقل وغيرها. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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