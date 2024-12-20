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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

12/20/2024 11:23:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - قوة الإطفاء العام تعلن أن ستة فرق تابعة لها سيطرت على حريق اندلع في مخزن بمنطقة الصبية دون وقوع أي إصابات تذكر.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 77 فلسطينيا وإصابة 174 آخرين خلال الساعات ال24 الماضية بعد ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر جديدة في أنحاء متفرقة من القطاع.
برلين - الشرطة الألمانية تعلن مقتل شخص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 80 آخرين جراء اصطدام سيارة بزوار أحد أسواق أعياد الميلاد بمدينة (ماغدبورغ) شرقي ألمانيا وتقول إن الجهات المختصة اعتقلت المهاجم دون الإفصاح عن هويته مشيرة إلى أن الحديث يدور عن "هجوم".
أربيل - مديرية الدفاع المدني في (أربيل) تعلن إصابة 15 شخصا إثر سقوط مدرج للجمهور أثناء متابعتهم سباقا للسيارات السريعة في المدينة.
واشنطن - البيت الأبيض يعلن أن وفدا دبلوماسيا أمريكيا رفيعا التقى في دمشق ما يعرف ب"الإدارة السورية الجديدة" التي يقودها أحمد الشرع (الملقب بالجولاني) في أول اتصال رسمي مباشر بين الولايات المتحدة وهؤلاء القادة الذين يديرون سوريا عقب الإطاحة بنظام الأسد.
مدريد - وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يعلن أن بلاده منحت اللجوء السياسي لزعيم المعارضة الفنزويلي إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي وصل إلى أراضيها في شهر سبتمبر الماضي. (النهاية) ر ج

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