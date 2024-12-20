موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - قوة الإطفاء العام تعلن أن ستة فرق تابعة لها سيطرت على حريق اندلع في مخزن بمنطقة الصبية دون وقوع أي إصابات تذكر.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 77 فلسطينيا وإصابة 174 آخرين خلال الساعات ال24 الماضية بعد ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر جديدة في أنحاء متفرقة من القطاع.
برلين - الشرطة الألمانية تعلن مقتل شخص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 80 آخرين جراء اصطدام سيارة بزوار أحد أسواق أعياد الميلاد بمدينة (ماغدبورغ) شرقي ألمانيا وتقول إن الجهات المختصة اعتقلت المهاجم دون الإفصاح عن هويته مشيرة إلى أن الحديث يدور عن "هجوم".
أربيل - مديرية الدفاع المدني في (أربيل) تعلن إصابة 15 شخصا إثر سقوط مدرج للجمهور أثناء متابعتهم سباقا للسيارات السريعة في المدينة.
واشنطن - البيت الأبيض يعلن أن وفدا دبلوماسيا أمريكيا رفيعا التقى في دمشق ما يعرف ب"الإدارة السورية الجديدة" التي يقودها أحمد الشرع (الملقب بالجولاني) في أول اتصال رسمي مباشر بين الولايات المتحدة وهؤلاء القادة الذين يديرون سوريا عقب الإطاحة بنظام الأسد.
مدريد - وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يعلن أن بلاده منحت اللجوء السياسي لزعيم المعارضة الفنزويلي إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي وصل إلى أراضيها في شهر سبتمبر الماضي. (النهاية) ر ج
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