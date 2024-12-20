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أماني إسرائيل في سورية

12/20/2024 11:20:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت







ناحوم برنياع - 20/12/2024

السيطرة الإسرائيلية على أراضٍ في داخل سورية حذرة وعاقلة. هكذا في هذه الأثناء. إذا سرنا من الشمال إلى الجنوب على طول الخريطة سنجد تواجدا للجيش الإسرائيلي في سلسلة جبل الشيخ السوري والسفوح الشرقية للجبل، حتى أطراف قرية الحضر الدرزية. سيطر الجيش الإسرائيلي على مفترقين في مدخل القنيطرة لكنه لم يدخل القنيطرة القديمة أو الجديدة. قوة أخرى تموضعت في تل كدنه أمام البلدتين حسينية وكيشيت في هضبة الجولان. قوة ثالثة تموضعت فوق حمات غدير (الحمة السورية). في كل المناطق التي تم الاستيلاء عليها لا يوجد سكان، باستثناء بضع عشرات السوريين الذين تبقوا في قريتين صغيرتين غربي القنيطرة.
توجد رؤية؛ توجد أمانٍ؛ لا يوجد احتمال عملي. الأمنية هي أن نرى سورية تنقسم إلى بضعة جيوب من الحكم الذاتي، كل جيب وطائفته. الأكراد في الشمال الشرقي، الدروز في الجنوب، العلويون في الشمال الغربي. المرشحون الأوائل للانقسام هم الدروز.
أول من طرح الرؤية الدرزية كان يغئال الون، قاد البلماخ وأحد المبادرين الكبار في علاقات إسرائيل والمنطقة. الون اقترح بعد حرب الأيام الستة أن تشجع إسرائيل الدروز في جبل الدروز على إقامة دولة خاصة بهم، ترتبط بالجيب الدرزي، قرية الحضر ومحيطها، في شمال الهضبة. هذه رؤية، بالتوافق مع 2024. في جبل الدروز (منطقة السويداء) يعيش نحو 300 ألف درزي. حافظوا على ولائهم لنظام الأسد، لاعتبارات البقاء. الحكم السوري الجديد، الجهادي، لم يعين بعد حاكما للمحافظة، فهو مشغول بالتثبت وبالشرعية.
لكن توجد احتكاكات أولية. درزي من الحضر نزع قبل بضعة أيام إلى كرم الزيتون خاصته. حاجز للنظام الجديد أوقفه على الطريق. إلى أين تسافر، سألوه. إلى كرم زيتوني، قال. كان لك في النظام السابق، قالوا، لكنهم تركوه.
قافلة من 200 سيارة، تندرات وجيبات كلهم من رجال هيئة تحرير الشام، الحكام الجدد للدولة، نزلت يوم السبت الماضي من دمشق جنوبا. وصلت القافلة إلى درعا. في جبل الدروز سجل قلق: فهم من شأنهم أن يتوجهوا يسارا إليهم. في النهاية اكتفوا بإظهار السيادة وعادوا إلى دمشق.
الدروز، كما هو الحال دوما، منقسمون فيما بينهم. يوجد دروز يتطلعون للمساعدة والحماية من إسرائيل ويوجد من يبتعدون عنها كالنار. مصدر في الجيش ذكر لي هذا الأسبوع بأن كل أعمال الإرهاب التي خرجت من سورية إلى إسرائيل، بما في ذلك عملية سمير قنطار، بدأت في الحضر. لا يوجد اليوم حضور للنظام السوري الجديد في القرية. كما لا يوجد حضور إسرائيلي.
الأكراد ردوا على انهيار نظام الأسد بتوسيع المنطقة بسيطرتهم، في شمال سورية. حرب بين فصيليهم وضغط تركي دفعاهم لأن يعودوا ليتقلصوا. هم يتطلعون إلى مساعدة إسرائيلية. المنطقة الأكثر إقلاقا من ناحية إسرائيل، هي جنوب هضبة الجولان. في الماضي كان فيها حضور لمنظمة جهادية مقربة من داعش. رجالها امتنعوا عن الصدام مع إسرائيل. هم لم يختفوا: الآن، حين يكون الجهاديون يسيطرون في دمشق. هم كفيلون بأن يفاجئوا من جديد. ويوجد أيضا فلسطينيون في الجنوب. نحو ألف من الجهاد الإسلامي ومئات الحماسيين. بعضهم مسلحون بالصواريخ. يتواجد مقاومو حماس بين أولئك الذين حررهم النظام الجديد من السجن. في نهاية 2026 يفترض بالأميركيين أن يغادروا العراق.
في الخلاصة، إسرائيل راضية عن انهيار النظام في سورية ومن تداعياته على لبنان وعلى المنطقة كلها لكنها قلقة من تثبت النظام الجديد. مغازلات الجولاني، رئيس النظام الجديد، لحكومات غربية، تصريحاته المعتدلة تجاه إسرائيل لا تهدئ روع أحد. تعلمنا في 7 تشرين الأول (أكتوبر) بأن النوايا ليست مهمة - مهمة هي القدرات. قال لي مصدر عسكري. تصور أنه مثلما نزل نحو 60 ألف جهادي من إدلب إلى حمص ومن هناك إلى دمشق سينزل 60 ألف جهادي من دمشق ومن هناك إلى هضبة الجولان. في رأسه، وفي رأسي أيضا، جاءت الصور من الغلاف.
الحدث المغطى إعلاميا على إحدى قمم جبل الشيخ السوري سعى لأن يطلق رسالة للنظام الجديد ولأنظمة عربية أخرى: إسرائيل هناك. في الوضع الناشئ الرسالة ضرورية، بل وربما حتى حيوية. لكن نتنياهو مثلما هو نتنياهو: لا يمكنه أن يفعل شيئا صحيحا من دون أن يرفق به مناورة صغيرة لإنزال الأيدي للقضاة في محاكمته ومن دون أن ينظم حوله احتفال احتلال زائدا. لا يوجد ما يدعو إلى تزوير مداولات لساعات على قمة جبل أجرد: المداولات الجدية تجرى في الغرف المغلقة. أمام الشاشات والعروض. لا يوجد ما يدعو إلى جر رئيس الشاباك ورئيس الأركان إلى هناك. الحياة ليست نزهة منظمة.
يوجد شرق أوسط جديد، لكن لا أحد يعرف ماذا ستكون عليه طبيعته، وماذا سيكون مكان إسرائيل فيه وماذا ستكون احتياجاتها الأمنية. الحكومة أقامت لجنة برئاسة يعقوب نيغل، رجل ثقة نتنياهو، لفحص ميزانية الدفاع في العهد الجديد. تواصل الحرب يثير توقعا لميزانية دفاع موسعة. الماضي يفيد بدرس آخر: تضخيم ميزانية الدفاع إلى حجوم وحشية بعد حرب يوم الغفران تبين كخطأ فتاك. فتح عشر سنوات ضائعة في اقتصاد إسرائيل.
نائب رئيس الأركان أمير برعم. قال أمام اللجنة إن الأساس الأفضل هو ميزانية دفاع بمعدل 5.8 % من الناتج القومي الخام، 148 مليار شيكل. الأساس الحالي هو ميزانية بحجم 5.1 % من الناتج، 132 مليار شيكل. لا تتحدثوا فقط عن احتياجات الأمن الجاري. تحدثوا عن أمن أساسي، عن الأزمة الخطيرة في القوى البشرية، عن التردي في مكانة مقدمي الخدمة الدائمة. عن عالم فقد استقراره، آخذ في التسلح، عن الحاجة لإنتاج الكثير جدا من الذخيرة هنا، عن الفرص التي تفتح.
حجم ميزانية الدفاع لن يتقرر في المقالات في الصحف. كل رقم في هذا الحديث يبدو خياليا، وكبيرا على الدولة وعلى مواطنيها. الأمن الأساس هو تعليم ورفاه وعمل. في النهاية البطانية قصيرة: جميل أن يعترض صاروخ حيتس 3 صاروخا حوثيا، لكن كل صاروخ كهذا يكلف 4.5 مليون دولار.

MENAFN20122024000072011014ID1109018696

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