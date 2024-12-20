عشرات الإصابات في هجوم على سوق لهدايا عيد الميلاد بألمانيا

صدمت سيارة مجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في مدينة مغدبورغ بوسط ألمانيا مساء الجمعة، مخلفة عددا من الضحايا.



وقالت مصادر بالحكومة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الشرطة اعتقلت السائق.





كما نقلت وكالة فرنس برس عن الإسعاف قوله إن الحادث خلف إصابة 60 إلى 80 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشارت خدمات الطوارئ إلى عددا من الجرحى في حالة "خطيرة".

فيما نقلت رويترز عن الشرطة المحلية قولها إن الحادث أودى بحياة شخص واحد على الأقل.

وتشتبه السلطات الألمانية في أن حادث السيارة كان هجوما.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي سوق عيد الميلاد، الواقع بالقرب من مبنى البلدية، وهو يعج بسيارات الإسعاف والمسعفين.

وذكرت (إم.دي.آر) أن قوات الأمن وخدمات الطوارئ تواجدوا في مكان الواقعة، وأن مدير السوق طلب من الجمهور مغادرة وسط البلدة.

ونقلت القناة عن شهود أن سيارة اصطدمت على ما يبدو بالحشد في سوق هدايا عيد الميلاد في الطريق المؤدي لمبنى قاعة البلدية.