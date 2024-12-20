Saturday, 21 December 2024 05:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تصريحات جديدة للقيادة العامة السورية

12/20/2024 11:20:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت القيادة العامة السورية، "عرضنا على الجانب الأميركي برنامج التطوير والمأسسة الذي سيتم إطلاقه في سوريا الجديدة".
وأضافت القيادة " شددنا للجانب الأميركي على ضرورة المحاسبة وتحقيق العدالة بملاحقة مجرمي الحرب ورموز النظام السابق".

وتابعت القيادة العامة السورية: "شددنا للجانب الأميركي على دور سوريا في تحقيق السلام الإقليمي".

وأردفت: "أبلغنا الجانب الأميركي أن الشعب السوري بحاجة للاستراحة من ويلات الحرب والنزاعات".

MENAFN20122024000072011014ID1109018694

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث