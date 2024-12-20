تصريحات جديدة للقيادة العامة السورية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت القيادة العامة السورية، "عرضنا على
الجانب الأميركي برنامج التطوير والمأسسة الذي سيتم إطلاقه في سوريا الجديدة".
وأضافت القيادة " شددنا للجانب الأميركي على
ضرورة المحاسبة وتحقيق العدالة بملاحقة مجرمي الحرب ورموز النظام السابق".
وتابعت القيادة العامة السورية: "شددنا
للجانب الأميركي على دور سوريا في تحقيق السلام الإقليمي".
وأردفت: "أبلغنا الجانب الأميركي أن الشعب
السوري بحاجة للاستراحة من ويلات الحرب والنزاعات".
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