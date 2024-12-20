سرايا القدس: قصفنا موقع قيادة لجيش الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين-، ليلة الجمعة/ السبت، أنها قصفت برشقة صاروخية موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في "محور
نتساريم"، جنوبي مدينة غزة.
كما أعلنت سرايا القدس في وقت لاحق، أن مقاتليها في سرية
السيلة الحارثية بكتيبة جنين في الضفة الغربية المحتلة تمكنوا من "تفجير عبوة
ناسفة معدة مسبقا بجيب عسكري".
وأضافت أن مقاتليها يواصلون التصدي لاقتحام
قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة السيلة الحارثية غربي جنين "وفق متطلبات
وظروف الميدان"، بحسب بيان نشرته عبر "تليغرام".
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