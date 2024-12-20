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سرايا القدس: قصفنا موقع قيادة لجيش الاحتلال

12/20/2024 11:20:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين-، ليلة الجمعة/ السبت، أنها قصفت برشقة صاروخية موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في "محور نتساريم"، جنوبي مدينة غزة.

كما أعلنت سرايا القدس في وقت لاحق، أن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية بكتيبة جنين في الضفة الغربية المحتلة تمكنوا من "تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقا بجيب عسكري".

وأضافت أن مقاتليها يواصلون التصدي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة السيلة الحارثية غربي جنين "وفق متطلبات وظروف الميدان"، بحسب بيان نشرته عبر "تليغرام".

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