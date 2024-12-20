نتنياهو: لن أوافق على إنهاء الحرب على غزة إلا في هذه الحالة

نتنياهو: لن أوافق على إنهاء الحرب على غزة إلا في هذه الحالة
التاريخ
12/20/2024 11:20:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن رئيس
حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يوافق على إنهاء الحرب قبل أن "نزيل
حماس ولن نتركها في السلطة في غزة".
وقال نتنياهو: "نقف الآن عند مفترق طرق
والحملة التي قمنا بشنها غيرت الشرق الأوسط".
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