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نتنياهو: لن أوافق على إنهاء الحرب على غزة إلا في هذه الحالة

12/20/2024 11:20:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يوافق على إنهاء الحرب قبل أن "نزيل حماس ولن نتركها في السلطة في غزة".
وقال نتنياهو: "نقف الآن عند مفترق طرق والحملة التي قمنا بشنها غيرت الشرق الأوسط".

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