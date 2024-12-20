إعلام عبري: توقعات بالتوصل لاتفاق الرهائن خلال أسبوع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت القناة 12 العبرية أن بعض عائلات "الرهائن"
الذين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تلقوا إشارات حياة من ذويهم.
وأكدت القناة أن عائلات "الرهائن"
أبلغوا بتقدم ملموس ومن الممكن التوصل لاتفاق مبدئي خلال أسبوع إلى 10 أيام.
وظهرت بوادر الحياة بعد فترة طويلة لم تصل فيها
أي إشارات تقريبا، باستثناء مقاطع الفيديو التي نشرتها حركة حماس.
واستقبلت علامات الحياة العديد من عائلات الأسرى
الإسرائيليين، وتقول القناة: "لكن هناك عائلات لم تظهر عليها علامات الحياة
منذ أشهر عديدة".
وكانت الرسالة التي تلقاها أهالي الأسرى
الإسرائيليين الذين تحدثوا مع مصادر مطلعة على الأمر، هي أن الاتصالات الخاصة
بصفقة "المختطفين" مستمرة طوال الوقت.
وقيل للعائلات إنه تم إحراز تقدم حقيقي وأنه
يمكن التوصل إلى استنتاجات أولية في غضون أسبوع إلى عشرة أيام، وفق ما نقلت القناة
العبرية.
وبحسب المصادر التي تحدثت مع الأهالي، فإن
الضغط العسكري يؤثر على موقف حماس في المفاوضات نحو الأفضل.
وأردفت القناة، أنه على الرغم من ذلك، تم
التأكيد للعائلات على أن حماس يمكنها "عرقلة" المفاوضات في أي لحظة.
وتابعت: تم التوضيح للعائلات "إن الوضع الإقليمي
ككل والنفوذ الأميركي وحالة الحملة - كل هذا وأكثر أدى إلى تقارب الظروف التي تعزز
إمكانية إجراء مفاوضات فعالة. ولكن من المهم التوضيح أنه على الرغم من تحسن
الظروف، فلا يزال هناك طريق وتحديات أمامنا، ونحن نعمل ونأمل في تحقيق
انفراجة"، وفق ما نقلت عن مصادرها.
وفي السياق، قالت القناة الـ13 العبرية إن
"مسؤولي المفاوضات يريدون إعادة أكبر عدد ممكن من المختطفين أحياء، خاصة خلال
الجولة الأولى من صفقة التبادل، التي ستشمل النساء، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن
65 عامًا".
وأضافت أن "إسرائيل" تحاول ضم الجرحى
والمرضى من خارج هذه الفئات الذين سيخرجون خلال الصفقة الأولى.
وبحسب القناة العبرية، فإن "إسرائيل"
تريد ضم المصابين والمرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا والرجال الذين تزيد
أعمارهم على 50 عامًا إلى المرحلة الأولى من الصفقة.
MENAFN20122024000072011014ID1109018691
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