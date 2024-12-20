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إعلام عبري: توقعات بالتوصل لاتفاق الرهائن خلال أسبوع

12/20/2024 11:20:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت القناة 12 العبرية أن بعض عائلات "الرهائن" الذين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تلقوا إشارات حياة من ذويهم.
وأكدت القناة أن عائلات "الرهائن" أبلغوا بتقدم ملموس ومن الممكن التوصل لاتفاق مبدئي خلال أسبوع إلى 10 أيام.

وظهرت بوادر الحياة بعد فترة طويلة لم تصل فيها أي إشارات تقريبا، باستثناء مقاطع الفيديو التي نشرتها حركة حماس.

واستقبلت علامات الحياة العديد من عائلات الأسرى الإسرائيليين، وتقول القناة: "لكن هناك عائلات لم تظهر عليها علامات الحياة منذ أشهر عديدة".

وكانت الرسالة التي تلقاها أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين تحدثوا مع مصادر مطلعة على الأمر، هي أن الاتصالات الخاصة بصفقة "المختطفين" مستمرة طوال الوقت.

وقيل للعائلات إنه تم إحراز تقدم حقيقي وأنه يمكن التوصل إلى استنتاجات أولية في غضون أسبوع إلى عشرة أيام، وفق ما نقلت القناة العبرية.

وبحسب المصادر التي تحدثت مع الأهالي، فإن الضغط العسكري يؤثر على موقف حماس في المفاوضات نحو الأفضل.

وأردفت القناة، أنه على الرغم من ذلك، تم التأكيد للعائلات على أن حماس يمكنها "عرقلة" المفاوضات في أي لحظة.

وتابعت: تم التوضيح للعائلات "إن الوضع الإقليمي ككل والنفوذ الأميركي وحالة الحملة - كل هذا وأكثر أدى إلى تقارب الظروف التي تعزز إمكانية إجراء مفاوضات فعالة. ولكن من المهم التوضيح أنه على الرغم من تحسن الظروف، فلا يزال هناك طريق وتحديات أمامنا، ونحن نعمل ونأمل في تحقيق انفراجة"، وفق ما نقلت عن مصادرها.

وفي السياق، قالت القناة الـ13 العبرية إن "مسؤولي المفاوضات يريدون إعادة أكبر عدد ممكن من المختطفين أحياء، خاصة خلال الجولة الأولى من صفقة التبادل، التي ستشمل النساء، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا".

وأضافت أن "إسرائيل" تحاول ضم الجرحى والمرضى من خارج هذه الفئات الذين سيخرجون خلال الصفقة الأولى.

وبحسب القناة العبرية، فإن "إسرائيل" تريد ضم المصابين والمرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا والرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا إلى المرحلة الأولى من الصفقة.

MENAFN20122024000072011014ID1109018691

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