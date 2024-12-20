الإسعاف الإسرائيلي يعلن حصيلة الإصابات إثر سقوط صاروخ من اليمن

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، إصابة 14 إسرائيليا في سقوط صاروخ على "تل أبيب" أطلق من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط "تل أبيب"، إثر إطلاق صاروخ من اليمن، مشيرا إلى أن "الحادث قيد الفحص".



وأكدت الشرطة الإسرائيلية تلقيها بلاغات عن أضرار في "تل أبيب" جراء سقوط الصاروخ اليمني، وأنها تعمل على تفتيش مواقع يحتمل سقوط الصاروخ بها.



وأفاد إعلام عبري بسماع دوي أصوات انفجارات نتيجة محاولة القبة الحديدية اعتراض صاروخ بوسط "إسرائيل".



وفجر يوم الخميس الماضي، شن الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية عنيفة على مناطق تابعة للحوثيين، استهدفت محطتي كهرباء وخزانات وقود التشغيل في صنعاء، وهجمات أخرى متزامنة على محافظة الحديدة المطلة على سواحل البحر الأحمر، تركزت على ميناء الحديدة الرئيس، وميناءي "الصليف" و"رأس عيسى" النفطيين.



وعلى مدى الأيام الأخيرة، كثّفت جماعة أنصار الله (الحوثيون) من عملياتها العسكرية الفردية والهجمات المشتركة مع الجماعات العراقية، بواسطة الطائرات المسيرة أو الصواريخ، ضد الأهداف الإسرائيلية.