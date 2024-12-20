الإسعاف الإسرائيلي يعلن حصيلة الإصابات إثر سقوط صاروخ من اليمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الإسعاف الإسرائيلي، فجر اليوم السبت،
إصابة 14 إسرائيليا في سقوط صاروخ على "تل أبيب" أطلق من اليمن.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط "تل أبيب"، إثر إطلاق صاروخ من اليمن، مشيرا إلى أن "الحادث قيد الفحص".
وأكدت الشرطة الإسرائيلية تلقيها بلاغات عن أضرار في "تل أبيب" جراء سقوط الصاروخ اليمني، وأنها تعمل على تفتيش مواقع يحتمل سقوط الصاروخ بها.
وأفاد إعلام عبري بسماع دوي أصوات انفجارات نتيجة محاولة القبة الحديدية اعتراض صاروخ بوسط "إسرائيل".
وفجر يوم الخميس الماضي، شن الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية عنيفة على مناطق تابعة للحوثيين، استهدفت محطتي كهرباء وخزانات وقود التشغيل في صنعاء، وهجمات أخرى متزامنة على محافظة الحديدة المطلة على سواحل البحر الأحمر، تركزت على ميناء الحديدة الرئيس، وميناءي "الصليف" و"رأس عيسى" النفطيين.
وعلى مدى الأيام الأخيرة، كثّفت جماعة أنصار الله (الحوثيون) من عملياتها العسكرية الفردية والهجمات المشتركة مع الجماعات العراقية، بواسطة الطائرات المسيرة أو الصواريخ، ضد الأهداف الإسرائيلية.
MENAFN20122024000072011014ID1109018689
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.