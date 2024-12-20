مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تبنى مجلس النواب الأميركي بغالبية كبيرة
الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى تجنب شلل الحكومة الفدرالية، قبل ساعات فقط من
الموعد النهائي.
ومشروع القانون الذي يُزيل خطر حصول إغلاق
طويل، أُحيل الآن إلى مجلس الشيوخ، لكن من دون أن تكون هناك ضمانة بإجراء تصويت
عليه قبل الموعد النهائي في منتصف الليل (05,00 بتوقيت غرينتش السبت).
ورفض الجمهوريون المحافظون يوم الخميس طلب
الرئيس المنتخب دونالد ترامب
برفع سقف الدين، وهو ما قد يضيف تريليونات أخرى إلى
ديون الحكومة البالغة 36 تريليون دولار.
وصعّد ترامب الذي يُنصب رئيسا في 20 كانون
الثاني/ يناير المقبل من
لهجته بين عشية وضحاها، داعيا إلى تعليق النظر في سقف الدين الأميركي لمدة خمس
سنوات حتى بعد أن رفض أعضاء الجناح اليميني في حزبه تمديده لمدة عامين في اقتراح
سابق.
MENAFN20122024000072011014ID1109018688
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.