الكشف عن تفاصيل لقاء الجولاني بالوفد الأميركي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تفاصيل
ما دار في اللقاء الذي جمع قائد الإدارة أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني، مع
الوفد الدبلوماسي الأميركي في دمشق.
وأضافت الإدارة في بيان عبر حسابها الرسمي على
"إكس"، أن الجانب الأميركي أكد التزامه بدعم الشعب السوري والإدارة
السورية الجديدة، والوقوف إلى جانبها في مواجهة الملفات العالقة والتحديات الكبرى
كمنطقة شمال شرق سوريا.
وأعرب الوفد الأميركي بحسب البيان، عن دعمه
للخطوات المعلنة من قبل الإدارة السورية الجديدة، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز
الاستقرار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق تمثيل شامل لكافة مكونات الشعب
السوري.
وأشار إلى أن البعثة الأميركية قدمت شكرها
لجهود الإدارة الجديدة في إطلاق سراح المعتقلين؛ بما في ذلك المواطن الأميركي
"ترافيز"، إلى جانب المساعي الجادة للبحث عن (أوستن تايس) وهو صحفي أميركي
مفقود في سوريا.
كما أشادت البعثة بحسن إدارة المرحلة الراهنة
والخطوات البنّاءة المتخذة لتشكيل وزارة الدفاع والجيش السوري الموحد.
على الجانب الآخر، عبر الجانب السوري عن ترحيبه
بالبعثة، مشيرا إلى أن الشعب السوري أسهم في إنقاذ المنطقة من الفوضى والتدخلات
الأجنبية بتخلصه من نظام الأسد.
وأوضح أن الشعب السوري بحاجة إلى دعم كبير
لتحقيق الانتعاش والتعافي على المستويات كافة، داعيًا إلى رفع العقوبات المفروضة
عليه، وأشار لوقوف الشعب السوري على مسافة واحدة من الدول والأطراف كافة في
المنطقة دون وضع سوريا في حالة استقطاب.
كما بين الجانب السوري وفق البيان، أهمية إتاحة
الفرصة للشعب للاستراحة من ويلات الحرب والنزاعات، وعرض برنامج التطوير والمأسسة
الذي سيتم إطلاقه في سوريا الجديدة.
وشدّد على ضرورة المحاسبة وتحقيق العدالة
بملاحقة مجرمي الحرب ورموز النظام السابق، مؤكدًا دور سوريا في تحقيق السلام
الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية مميزة مع دول المنطقة.
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