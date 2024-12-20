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الكشف عن تفاصيل لقاء الجولاني بالوفد الأميركي

12/20/2024 11:20:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تفاصيل ما دار في اللقاء الذي جمع قائد الإدارة أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني، مع الوفد الدبلوماسي الأميركي في دمشق.
وأضافت الإدارة في بيان عبر حسابها الرسمي على "إكس"، أن الجانب الأميركي أكد التزامه بدعم الشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، والوقوف إلى جانبها في مواجهة الملفات العالقة والتحديات الكبرى كمنطقة شمال شرق سوريا.

وأعرب الوفد الأميركي بحسب البيان، عن دعمه للخطوات المعلنة من قبل الإدارة السورية الجديدة، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز الاستقرار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق تمثيل شامل لكافة مكونات الشعب السوري.

وأشار إلى أن البعثة الأميركية قدمت شكرها لجهود الإدارة الجديدة في إطلاق سراح المعتقلين؛ بما في ذلك المواطن الأميركي "ترافيز"، إلى جانب المساعي الجادة للبحث عن (أوستن تايس) وهو صحفي أميركي مفقود في سوريا.

كما أشادت البعثة بحسن إدارة المرحلة الراهنة والخطوات البنّاءة المتخذة لتشكيل وزارة الدفاع والجيش السوري الموحد.

على الجانب الآخر، عبر الجانب السوري عن ترحيبه بالبعثة، مشيرا إلى أن الشعب السوري أسهم في إنقاذ المنطقة من الفوضى والتدخلات الأجنبية بتخلصه من نظام الأسد.

وأوضح أن الشعب السوري بحاجة إلى دعم كبير لتحقيق الانتعاش والتعافي على المستويات كافة، داعيًا إلى رفع العقوبات المفروضة عليه، وأشار لوقوف الشعب السوري على مسافة واحدة من الدول والأطراف كافة في المنطقة دون وضع سوريا في حالة استقطاب.

كما بين الجانب السوري وفق البيان، أهمية إتاحة الفرصة للشعب للاستراحة من ويلات الحرب والنزاعات، وعرض برنامج التطوير والمأسسة الذي سيتم إطلاقه في سوريا الجديدة.

وشدّد على ضرورة المحاسبة وتحقيق العدالة بملاحقة مجرمي الحرب ورموز النظام السابق، مؤكدًا دور سوريا في تحقيق السلام الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية مميزة مع دول المنطقة.

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