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استشهاد 25 فلسطينيا على الأقل بغارات الاحتلال على غزة الجمعة

12/20/2024 11:20:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مسعفون، إن 25 فلسطينيا على الأقل استشهدوا الجمعة، في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، من بينهم ثمانية على الأقل داخل شقة في مخيم النصيرات للاجئين بوسط القطاع إلى جانب 10 آخرين، بينهم سبعة أطفال، في جباليا.
ولم تفلح بعد جهود وساطة تستهدف وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد أكثر من عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت مصادر قريبة من المناقشات الخميس، أن قطر ومصر اللتين تتوسطان في المفاوضات تمكنتا من حل بعض الخلافات بين طرفي الحرب، لكن عددا من النقاط ما تزال عالقة. (المملكة)

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