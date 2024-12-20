استشهاد 25 فلسطينيا على الأقل بغارات الاحتلال على غزة الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مسعفون، إن 25 فلسطينيا على الأقل استشهدوا
الجمعة، في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، من بينهم ثمانية على الأقل داخل
شقة في مخيم النصيرات للاجئين بوسط القطاع إلى جانب 10 آخرين، بينهم سبعة أطفال،
في جباليا.
ولم تفلح بعد جهود وساطة تستهدف وقف إطلاق
النار بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد أكثر من عام
من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وذكرت مصادر قريبة من المناقشات الخميس، أن قطر
ومصر اللتين تتوسطان في المفاوضات تمكنتا من حل بعض الخلافات بين طرفي الحرب، لكن
عددا من النقاط ما تزال عالقة. (المملكة)
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