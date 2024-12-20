الصادرات: من المتوقع معادلة الفائدة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للقرار الذي المجلس النقدي الوطني البرازيلي يوم الخميس 19 كانون الأول/ ديسمبر، من الممكن معادلة الفائدة المالية للصادرات البرازيلية في مرحلة ما قبل الشحن. وحتى ذلك الحين ، يتوجب على المصدر للحصول على هذه الميزة أو الفائدة أن يكون قد قام بشحن بضائعه أو وإصدار فواتير البيع.

إن هذا الاجراء يصلح لبرنامج تمويل الصادرات Proex. باتخاذه لهذا القرار، لإغن المجلس النقدي الوطني البرازيلي، يكون قد غير القرار الذي ينظم القواعد المطبقة على عمليات معادلة سعر الفائدة المالية للصادرات البرازيلية لبرنامج تمويل الصادرات فائدة Proex. تجدر الإشارة إلى أنه تم توحيد القرار فقط للمعادلة في مرحلة ما بعد الشحن.

ستتمكن الخزانة الوطنية من خلال هذه المعادلة من تغطية الفرق بين سعر الفائدة لتمويل الصادرات التي يدفعها رجل الأعمال البرازيلي التي يتم تداولها في السوق العالمية، مما يعطي القدرة التنافسية للمصدرين البرازيليين.

في حالة عدم حدوث عملية التصدير في التاريخ المحدد، يجب على المصدر أن يسدد المبالغ المستلمة بالإشارة إلى معادلة ما قبل الشحن المصححة للحكومة الاتحادية. إذا تجاوز أمر من هذا النوع 15٪ من العملية ، فسيتم منع المصدر من التعاقد مع المجلس النقدي الوطني البرازيلي وProex لمدة خمس سنوات.

ميناء باراناغوا في ولاية بارانا

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