الصادرات: من المتوقع معادلة الفائدة

ساو باولو – وفقاً للقرار الذي المجلس النقدي الوطني البرازيلي يوم الخميس 19 كانون الأول/ ديسمبر، من الممكن معادلة الفائدة المالية للصادرات البرازيلية في مرحلة ما قبل الشحن. وحتى ذلك الحين ، يتوجب على المصدر للحصول على هذه الميزة أو الفائدة أن يكون قد قام بشحن بضائعه أو وإصدار فواتير البيع.

إن هذا الاجراء يصلح لبرنامج تمويل الصادرات Proex. باتخاذه لهذا القرار، لإغن المجلس النقدي الوطني البرازيلي، يكون قد غير القرار الذي ينظم القواعد المطبقة على عمليات معادلة سعر الفائدة المالية للصادرات البرازيلية لبرنامج تمويل الصادرات فائدة Proex. تجدر الإشارة إلى أنه تم توحيد القرار فقط للمعادلة في مرحلة ما بعد الشحن.

ستتمكن الخزانة الوطنية من خلال هذه المعادلة من تغطية الفرق بين سعر الفائدة لتمويل الصادرات التي يدفعها رجل الأعمال البرازيلي التي يتم تداولها في السوق العالمية، مما يعطي القدرة التنافسية للمصدرين البرازيليين.

في حالة عدم حدوث عملية التصدير في التاريخ المحدد، يجب على المصدر أن يسدد المبالغ المستلمة بالإشارة إلى معادلة ما قبل الشحن المصححة للحكومة الاتحادية. إذا تجاوز أمر من هذا النوع 15٪ من العملية ، فسيتم منع المصدر من التعاقد مع المجلس النقدي الوطني البرازيلي وProex لمدة خمس سنوات.

ميناء باراناغوا في ولاية بارانا

