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قطار يدهس يوتيوبر خلال توثيق مغامرته

12/20/2024 8:08:17 PM
(MENAFN- Khaberni) في حادث مأساوي، توفي يوتيوبر تايلاندي بعد أن دهسه قطار أثناء تصويره محتوى على جسر للسكك الحديدية في منطقة ريفية بمحافظة راتشابوري التايلاندية.

ويروت أرايانكيث (53 عاماً) اشتهر بمحتواه المتعلق بالدراجات الهوائية، على فيسبوك ويوتيوب.

ويوم أول من أمس الأربعاء الماضي، اختار ويروت تصوير فيديو على هذا الجسر كخلفية لتصوير مقاطع فيديو بسبب المناظر الطبيعية الخلابة في ذلك الموقع، دون أن يدرك مرور القطارات على هذا الجسر.


وحسب تصريح زوجته لصحيفة محلية، كان الزوجان يخططان ليوم عادي، حيث أوصلا ابنتهما إلى المدرسة. وبعد ذلك، أخبرها بأنه ينوي تصوير فيديو لمحتوى قناته قبل أن يعود إلى المنزل.


** وفاة مأساوية

وفقاً لصحيفة "إندبندنت"، وقعت الحادثة أثناء تصوير اليوتيوبر فيديو خلال خوضه التحدي على دراجته، لكن الجسر كان ضيقاً جداً بحيث لم يكن لديه المساحة الكافية.

من جهته، أفاد سائق القطار للشرطة بأنه رأى ويوروت جالساً على القضبان أثناء تصويره الفيديو على جسر فوق نهر ماي كلونغ في منطقة ميونغ.

وأوضح أنه أطلق صافرة تحذيرية، لكن ويوروت لم يتمكن من التحرك في الوقت المناسب. وذكر أنه
كان عاجزاً عن توقيف القطار بسرعة كافية، ما تسبّب في دهسه وسحب جسده لمسافة 50 متراً. وعلى الفور، اتصل بمشرفه وبالشرطة المحلية.

وعلى بعد أمتار من مكان جثته، عُثر على معدات التصوير الخاصة بويروت متناثرة في مكان الحادث، وعثرت الشرطة على فيديو في هاتف ويوروت يظهره وهو يتحدث إلى الكاميرا بالقرب من مسار السكك الحديدية.

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