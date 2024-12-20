قطار يدهس يوتيوبر خلال توثيق مغامرته

(MENAFN
- Khaberni) في حادث مأساوي، توفي يوتيوبر تايلاندي بعد أن دهسه قطار أثناء تصويره محتوى على جسر للسكك الحديدية في منطقة ريفية بمحافظة راتشابوري التايلاندية.
ويروت أرايانكيث (53 عاماً) اشتهر بمحتواه المتعلق بالدراجات الهوائية، على فيسبوك ويوتيوب.
ويوم أول من أمس الأربعاء الماضي، اختار ويروت تصوير فيديو على هذا الجسر كخلفية لتصوير مقاطع فيديو بسبب المناظر الطبيعية الخلابة في ذلك الموقع، دون أن يدرك مرور القطارات على هذا الجسر.
وحسب تصريح زوجته لصحيفة محلية، كان الزوجان يخططان ليوم عادي، حيث أوصلا ابنتهما إلى المدرسة. وبعد ذلك، أخبرها بأنه ينوي تصوير فيديو لمحتوى قناته قبل أن يعود إلى المنزل.
** وفاة مأساوية
وفقاً لصحيفة "إندبندنت"، وقعت الحادثة أثناء تصوير اليوتيوبر فيديو خلال خوضه التحدي على دراجته، لكن الجسر كان ضيقاً جداً بحيث لم يكن لديه المساحة الكافية.
من جهته، أفاد سائق القطار للشرطة بأنه رأى ويوروت جالساً على القضبان أثناء تصويره الفيديو على جسر فوق نهر ماي كلونغ في منطقة ميونغ.
وأوضح أنه أطلق صافرة تحذيرية، لكن ويوروت لم يتمكن من التحرك في الوقت المناسب. وذكر أنه
كان عاجزاً عن توقيف القطار بسرعة كافية، ما تسبّب في دهسه وسحب جسده لمسافة 50 متراً. وعلى الفور، اتصل بمشرفه وبالشرطة المحلية.
وعلى بعد أمتار من مكان جثته، عُثر على معدات التصوير الخاصة بويروت متناثرة في مكان الحادث، وعثرت الشرطة على فيديو في هاتف ويوروت يظهره وهو يتحدث إلى الكاميرا بالقرب من مسار السكك الحديدية.
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