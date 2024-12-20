استبدال حاويات القمامة القديمة بأخرى جديدة في الشمالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
اتفق مجلس بلدي الشمالية وشركة النظافة (أورباسير) على العمل على إزالة الحاويات القديمة ووضع حاويات أخرى جديدة، وتأكيد عدم تغيير مواقع الحاويات الموجودة مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الإجرائية بشأن ذلك على أن نكون الأولوية في توزيع الحاويات للمناطق الجديدة التي لا تتوفر فيها حاويات.
جاء ذلك في الاجتماع المشترك بين الطرفين الذي حضره رئيس مجلس بلدي الشمالية الدكتور شبر إبراهيم الوداعي، ونائب رئيس المجلس زينة جاسم علي، ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عبدالله شريدة الذوادي بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس البلدي، والمهندس هشام العباسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة الشمالية، وياسين بلهوان مدير العمليات بشركة النظافة أورباسير.
وفيما يتعلق بالمجمعات السكنية (الكامبوند) فإنه سيتم العمل على توقيع سكانها لتعهدات بضمان الالتزام بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بشأن وقت إخراج الحاويات إلى خارج المجمعات، كما سيتم العمل على توزيع منشورات توعوية لتحديد الضوابط والالتزامات بشأن وقت إخراج المخلفات المنزلية من الساعة 8 حتى 10 مساءً، وجار العمل على دراسة إمكانية تضمين تلك المنشورات لأرقام التواصل الخاصة بشركة النظافة فيما يتعلق بإزالة المخلفات الزراعية ومخلفات الأثاث المنزلي، كما تم التشديد على تفعيل الرقابة والتفتيش لرصد وضبط المخالفات المتعلقة بخرق قانون النظافة العامة، وبالخصوص فيما يتعلق بإلقاء المخلفات في الأراضي الفضاء بغية تحسين مستوى النظافة في المنطقة ورفع كفاءة خدمات النظافة بشكل عام.
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