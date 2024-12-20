دوقاز يتقدم نحو الاحتفاظ بلقب النخبة العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تقام‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬لبطولة‭ ‬النخبة‭ ‬العربية‭ ‬الرابعة‭ ‬للتنس،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس،‭ ‬وتقام‭ ‬منافساتها‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬وبرعاية‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬الكويتي‭ (‬ ABK ‭) ‬وشركة‭ ‬كي‭ ‬جي‭ ‬إل‭ (‬ KGL ‭)‬،‭ ‬والمخصصة‭ ‬للاعبين‭ ‬العرب‭ ‬الحائزين‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬رابطة‭ ‬التنس‭ ‬للمحترفين‭ (‬ ATP ‭) ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للناشئين‭ (‬ ITF ‭).‬

وسيلتقي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬التونسي‭ ‬عزيز‭ ‬دوقاز‭ ‬مع‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صفوت،‭ ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬الثانية‭ ‬يلتقي‭ ‬التونسي‭ ‬معز‭ ‬الشرقي‭ ‬مع‭ ‬السوري‭ ‬محمد‭ ‬نو‭.‬

وشهدت‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مباريات‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة‭ ‬استمتع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الحضور‭ ‬بالمستويات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قدمه‭ ‬اللاعبون،‭ ‬والتي‭ ‬أكدوا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أحقيتهم‭ ‬ببلوغ‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭.‬

وتقدم‭ ‬اللاعب‭ ‬التونسي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والمصنف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬عزيز‭ ‬دوقاز‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بلقبه،‭ ‬حيث‭ ‬تأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬عمار‭ ‬الحقباني‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬وبواقع‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬3‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬اليوم‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬ذاته،‭ ‬قلب‭ ‬اللاعب‭ ‬التونسي‭ ‬معز‭ ‬الشرقي‭ ‬تخلفه‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬الجزائري‭ ‬سمير‭ ‬حمزة‭ ‬بنتيجة‭ ‬4/6‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباراة‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬وبنتيجة‭ ‬4‭/‬6،‭ ‬6/2‭ ‬و10‭/‬7‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وضرب‭ ‬اللاعب‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صفوت‭ ‬موعدا‭ ‬ناريا‭ ‬مع‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والمصنف‭ ‬الأول‭ ‬بالبطولة‭ ‬التونسي‭ ‬عزيز‭ ‬دوقاز‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬التونسي‭ ‬علاء‭ ‬الطريفي‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬وبواقع‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و7‭/‬6‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة‭ ‬جمعت‭ ‬اللاعبان‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وأكمل‭ ‬اللاعب‭ ‬السوري‭ ‬حازم‭ ‬نو‭ ‬أضلاع‭ ‬مربع‭ ‬البطولة‭ ‬الذهبي‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬التونسي‭ ‬عزيز‭ ‬الواقع‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬3‭.‬

مباريات‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز

كما‭ ‬أقيمت‭ ‬مباريات‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬الجزائري‭ ‬محمد‭ ‬مخلوف‭ ‬على‭ ‬الأردني‭ ‬محمد‭ ‬قطب‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬6،‭ ‬6/3‭ ‬و13‭/‬11،‭ ‬كما‭ ‬تغلب‭ ‬الجزائري‭ ‬توفيق‭ ‬سحتلي‭ ‬على‭ ‬المغربي‭ ‬طه‭ ‬بادي‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭/‬6،‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و10‭/‬6،‭ ‬وفاز‭ ‬المصري‭ ‬كريم‭ ‬إبراهيم‭ ‬على‭ ‬البحريني‭ ‬إلياس‭ ‬عبدالرضا‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬اللبناني‭ ‬فادي‭ ‬بيدان‭ ‬على‭ ‬المصري‭ ‬كريم‭ ‬مبروك‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و7‭/‬5‭.‬





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