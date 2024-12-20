دوقاز يتقدم نحو الاحتفاظ بلقب النخبة العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تقام اليوم السبت منافسات الدور قبل النهائي لبطولة النخبة العربية الرابعة للتنس، التي ينظمها الاتحاد البحريني للتنس، وتقام منافساتها على ملاعب نادي ضباط الأمن العام، وبرعاية البنك الأهلي الكويتي ( ABK ) وشركة كي جي إل ( KGL )، والمخصصة للاعبين العرب الحائزين على تصنيف رابطة التنس للمحترفين ( ATP ) والاتحاد الدولي للناشئين ( ITF ).
وسيلتقي في الدور قبل النهائي التونسي عزيز دوقاز مع المصري محمد صفوت، وفي مباراة نصف نهائي الثانية يلتقي التونسي معز الشرقي مع السوري محمد نو.
وشهدت مباريات الدور ربع النهائي مباريات قوية ومثيرة استمتع من خلالها الحضور بالمستويات الكبيرة التي قدمه اللاعبون، والتي أكدوا من خلالها أحقيتهم ببلوغ هذا الدور.
وتقدم اللاعب التونسي حامل اللقب والمصنف الأول في البطولة عزيز دوقاز خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقبه، حيث تأهل إلى الدور نصف النهائي إثر فوزه على اللاعب السعودي عمار الحقباني بمجموعتين دون مقابل وبواقع 6/4 و6/3 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وفي مباراة أخرى ضمن الدور ذاته، قلب اللاعب التونسي معز الشرقي تخلفه في المجموعة الأولى أمام اللاعب الجزائري سمير حمزة بنتيجة 4/6 إلى فوز نقله إلى الدور نصف النهائي، حيث تمكن الشرقي من الفوز بالمباراة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 4/6، 6/2 و10/7 في الدور ربع النهائي.
وضرب اللاعب المصري محمد صفوت موعدا ناريا مع حامل اللقب والمصنف الأول بالبطولة التونسي عزيز دوقاز في الدور قبل النهائي، وذلك بعد تفوقه على اللاعب التونسي علاء الطريفي بمجموعتين دون مقابل وبواقع 6/4 و7/6 بعد مباراة قوية ومثيرة جمعت اللاعبان ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وأكمل اللاعب السوري حازم نو أضلاع مربع البطولة الذهبي بتغلبه على اللاعب التونسي عزيز الواقع بنتيجة 6/3 و6/3.
مباريات تحديد المراكز
كما أقيمت مباريات تحديد المراكز في البطولة، حيث تغلب الجزائري محمد مخلوف على الأردني محمد قطب بنتيجة 3/6، 6/3 و13/11، كما تغلب الجزائري توفيق سحتلي على المغربي طه بادي بنتيجة 1/6، 6/2 و10/6، وفاز المصري كريم إبراهيم على البحريني إلياس عبدالرضا 6/4 و6/1، فيما فاز اللبناني فادي بيدان على المصري كريم مبروك 6/4 و7/5.
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