الإمـــارات وإيران ولبنان واليابان إلـــى نصف النهــــائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة آسيا للناشئين الأولى للبادل التي تستضيفها مملكة البحرين حتى 21 ديسمبر الجاري برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتنظيم من الاتحاد البحريني للبادل على ملاعب LETS PADEL .
فقد تأهل كل من منتخب الإمارات وإيران واليابان ولبنان إلى نصف النهائي حيث سيلتقي منتخب الإمارات وإيران واليابان أمام لبنان لتحديد هوية المنتخبان المتأهلان للنهائي فيما سيخوض كلا من الكويت والسعودية والبحرين مواجهات المراكز الشرفية من الخامس حتى السابع.
وكانت نتائج اليوم الثالث من المنافسة قد أسفرت عن فوز منتخب لبنان على الكويت 2/1 وفوز الإمارات على اليابان 2/1 وفوز إيران على السعودية 3/0 وذلك ضمن دور المجموعات.
وبعد نهاية الجولة الثانية والثالثة من البطولة يصبح موقف المجموعتين كالتالي: تتصدر المجموعة ( A ) الإمارات 4 نقاط واليابان ثلاث نقاط والبحرين نقطتين، فيما يتصدر منتخب لبنان المجموعة ( B ) بـ 5 نقاط ثم إيران ثانيا بخمس نقاط والكويت ثالثا بأربع نقاط والسعودية رابعا بأربع نقاط.
فهد كانو يثمن دعم الرعاة الذهبيين
أعرب فهد فوزي كانو رئيس الاتحاد البحريني للبادل عن خالص شكره وتقديره للرعاة الذهبيين وهم كلا من سبارتان جيم وشركة يوسف بن أحمد كانو وبنك البحرين الوطني وشركة مجموعة الخليج للتأمين.
وثمن كانو رعاية سبارتان جيم لبطولة آسيا الأولى للناشئين للبادل والتي تعد امتدادا لدعمه لمختلف الأنشطة الرياضية في المملكة وهو محل تقدير واعتزاز جميع اعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني للبادل الأمر الذي كان له ابلغ الأثر في استضافة الحدث وإظهاره بالصورة الطيبة.
كما أشاد كانو برعاية شركة يوسف بن أحمد كانو إحدى أبرز الشركات الداعمة للحركة الرياضية والشبابية انطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية تجاه هذا القطاع واستمرارا لجهودها البارزة في إنجاح العديد من الفعاليات الرياضية التي تقام على أرض المملكة مثمنا تلك الرعاية التي تعد أحد أهم عوامل النجاح للبطولة.
وثمن كانو ببالغ الشكر والتقدير بنك البحرين الوطني على دعمه ورعايته للبطولة مشيدا بإسهامات البنك في هذا المجال ليكون في طليعة الشركات والمؤسسات الداعمة لقطاع الرياضة عبر مسيرته الرائدة مؤكدا بأن رعاية بنك البحرين الوطني ووجوده من ضمن الرعاية يمثل مصدر فخر واعتزاز لأسرة اتحاد البادل.
وتقدم كانو بوافر الشكر والتقدير لشركة مجموعة الخليج للتأمين على رعايتها للبطولة والتي تمثل أهمية كبيرة استمرار لجهود المجموعة ودورها الأصيل في دعم مختلف الأحداث الرياضية التي كتب لها النجاح مشيدا بدور المجموعة على الساحة الرياضية لتكون في مقدمة الشركات الداعمة للرياضة البحرينية.
الرعاة البرونزيين
يتقدم الاتحاد البحريني للبادل بخالص الشكر والتقدير لشركة نون للساعات وشركة Megachips الرعاة البرونزيين كما يتقدم بالشكر لتطبيق ملاعب الشريك التقني على دعمهم لبطولة آسيا للناشئين للبادل.
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