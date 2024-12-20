الإمـــارات وإيران ولبنان واليابان إلـــى نصف النهــــائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اكتمل‭ ‬عقد‭ ‬المنتخبات‭ ‬المتأهلة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين‭ ‬الأولى‭ ‬للبادل‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حتى‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬ LETS ‭ ‬ PADEL ‭.‬

فقد‭ ‬تأهل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬وإيران‭ ‬واليابان‭ ‬ولبنان‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬وإيران‭ ‬واليابان‭ ‬أمام‭ ‬لبنان‭ ‬لتحديد‭ ‬هوية‭ ‬المنتخبان‭ ‬المتأهلان‭ ‬للنهائي‭ ‬فيما‭ ‬سيخوض‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬والسعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬مواجهات‭ ‬المراكز‭ ‬الشرفية‭ ‬من‭ ‬الخامس‭ ‬حتى‭ ‬السابع‭.‬

وكانت‭ ‬نتائج‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬قد‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬منتخب‭ ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬2‭/‬1‭ ‬وفوز‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬اليابان‭ ‬2/1‭ ‬وفوز‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬3‭/‬0‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

وبعد‭ ‬نهاية‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬يصبح‭ ‬موقف‭ ‬المجموعتين‭ ‬كالتالي‭: ‬تتصدر‭ ‬المجموعة‭ (‬ A ‭) ‬الإمارات‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬واليابان‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬والبحرين‭ ‬نقطتين،‭ ‬فيما‭ ‬يتصدر‭ ‬منتخب‭ ‬لبنان‭ ‬المجموعة‭ (‬ B ‭) ‬بـ‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬ثم‭ ‬إيران‭ ‬ثانيا‭ ‬بخمس‭ ‬نقاط‭ ‬والكويت‭ ‬ثالثا‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭ ‬والسعودية‭ ‬رابعا‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭.‬

فهد‭ ‬كانو‭ ‬يثمن‭ ‬دعم‭ ‬الرعاة‭ ‬الذهبيين

أعرب‭ ‬فهد‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للرعاة‭ ‬الذهبيين‭ ‬وهم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬سبارتان‭ ‬جيم‭ ‬وشركة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وشركة‭ ‬مجموعة‭ ‬الخليج‭ ‬للتأمين‭.‬

وثمن‭ ‬كانو‭ ‬رعاية‭ ‬سبارتان‭ ‬جيم‭ ‬لبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬الأولى‭ ‬للناشئين‭ ‬للبادل‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬امتدادا‭ ‬لدعمه‭ ‬لمختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وهو‭ ‬محل‭ ‬تقدير‭ ‬واعتزاز‭ ‬جميع‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬ابلغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الحدث‭ ‬وإظهاره‭ ‬بالصورة‭ ‬الطيبة‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬كانو‭ ‬برعاية‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬الداعمة‭ ‬للحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬والشبابية‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬مسئوليتها‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تجاه‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬واستمرارا‭ ‬لجهودها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬مثمنا‭ ‬تلك‭ ‬الرعاية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬للبطولة‭.‬

وثمن‭ ‬كانو‭ ‬ببالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬ورعايته‭ ‬للبطولة‭ ‬مشيدا‭ ‬بإسهامات‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬ليكون‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الداعمة‭ ‬لقطاع‭ ‬الرياضة‭ ‬عبر‭ ‬مسيرته‭ ‬الرائدة‭ ‬مؤكدا‭ ‬بأن‭ ‬رعاية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ووجوده‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الرعاية‭ ‬يمثل‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لأسرة‭ ‬اتحاد‭ ‬البادل‭.‬

وتقدم‭ ‬كانو‭ ‬بوافر‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لشركة‭ ‬مجموعة‭ ‬الخليج‭ ‬للتأمين‭ ‬على‭ ‬رعايتها‭ ‬للبطولة‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬استمرار‭ ‬لجهود‭ ‬المجموعة‭ ‬ودورها‭ ‬الأصيل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬كتب‭ ‬لها‭ ‬النجاح‭ ‬مشيدا‭ ‬بدور‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬لتكون‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الشركات‭ ‬الداعمة‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

الرعاة‭ ‬البرونزيين

يتقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لشركة‭ ‬نون‭ ‬للساعات‭ ‬وشركة‭ ‬ Megachips ‭ ‬الرعاة‭ ‬البرونزيين‭ ‬كما‭ ‬يتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬لتطبيق‭ ‬ملاعب‭ ‬الشريك‭ ‬التقني‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬لبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين‭ ‬للبادل‭.‬