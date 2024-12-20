بيتزي: جاهزون لضربة البداية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت – (قنا): أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب الكويتي لكرة القدم أمس جاهزية المنتخب لمواجهة نظيره العماني غدا السبت في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26»، التي تقام في الكويت وتستمر حتى الثالث من يناير المقبل.
وقال المدرب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة إن التفاؤل يسود داخل أروقة المنتخب الكويتي سعيا لظهور قوي في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب العماني، وفي البطولة بشكل عام، وذلك عقب التحضيرات المثالية التي خاضها المنتخب قبل البطولة، من خلال معسكر إعدادي في قطر تخلله خوض ثلاث مباريات ودية، واحدة أمام المنتخب اليمني واثنتان أمام المنتخب اللبناني.
وأعرب بيتزي عن سعادته بالمستوى الذي قدمه اللاعبون سواء في المباريات الرسمية الأخيرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أو في المباريات الودية الثلاث خلال معسكر التحضير، مشددا على أن المنتخب الكويتي سيدخل البطولة من أجل المنافسة على اللقب وخصوصا في ظل إقامتها على أرضه وأمام جماهيره.
وحول ما إذا كانت الجماهير ستشكل عامل ضغط على اللاعبين من أجل تحقيق نتائج إيجابية في كل المباريات.. قال المدرب: لا يمكن أن يمثل الحضور الجماهيري ضغطا بقدر ما هو حافز للاعبين، وتحد لهم من أجل إثبات قدرتهم على المنافسة في البطولة، وأعتقد أننا يجب أن نعمل على استثمار الدعم الجماهيري بالشكل الأمثل خلال المباريات من أجل تحقيق النتائج المأمولة.
بدوره، أكد لاعب المنتخب الكويتي مبارك الفنيني أن التحضيرات قبل البطولة كانت مثالية من خلال المعسكر في قطر الذي خاض المنتخب خلاله ثلاث مباريات استفاد منها اللاعبون بالشكل الأمثل وطبقوا خلالها الكثير من الأفكار الفنية والتكتيكية.
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