Saturday, 21 December 2024 01:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيتزي: جاهزون لضربة البداية

12/20/2024 7:14:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ ‬ ‭ (‬قنا‭): ‬أكد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬أنطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬جاهزية‭ ‬المنتخب‭ ‬لمواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬العماني‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬المباراة‭ ‬إن‭ ‬التفاؤل‭ ‬يسود‭ ‬داخل‭ ‬أروقة‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬سعيا‭ ‬لظهور‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني،‭ ‬وفي‭ ‬البطولة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬التحضيرات‭ ‬المثالية‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬المنتخب‭ ‬قبل‭ ‬البطولة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معسكر‭ ‬إعدادي‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬تخلله‭ ‬خوض‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬ودية،‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬واثنتان‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭.‬

وأعرب‭ ‬بيتزي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الودية‭ ‬الثلاث‭ ‬خلال‭ ‬معسكر‭ ‬التحضير،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬سيدخل‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إقامتها‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وأمام‭ ‬جماهيره‭.‬

وحول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الجماهير‭ ‬ستشكل‭ ‬عامل‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المباريات‭.. ‬قال‭ ‬المدرب‭: ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬ضغطا‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬حافز‭ ‬للاعبين،‭ ‬وتحد‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إثبات‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أننا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬استثمار‭ ‬الدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المأمولة‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬مبارك‭ ‬الفنيني‭ ‬أن‭ ‬التحضيرات‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‭ ‬كانت‭ ‬مثالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المعسكر‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬المنتخب‭ ‬خلاله‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬اللاعبون‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬وطبقوا‭ ‬خلالها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬الفنية‭ ‬والتكتيكية‭.‬

MENAFN20122024000055011008ID1109018494

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث