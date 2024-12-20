بيتزي: جاهزون لضربة البداية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ ‬ – ‭ (‬قنا‭): ‬أكد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬أنطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬جاهزية‭ ‬المنتخب‭ ‬لمواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬العماني‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬المباراة‭ ‬إن‭ ‬التفاؤل‭ ‬يسود‭ ‬داخل‭ ‬أروقة‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬سعيا‭ ‬لظهور‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني،‭ ‬وفي‭ ‬البطولة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬التحضيرات‭ ‬المثالية‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬المنتخب‭ ‬قبل‭ ‬البطولة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معسكر‭ ‬إعدادي‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬تخلله‭ ‬خوض‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬ودية،‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬واثنتان‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭.‬

وأعرب‭ ‬بيتزي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الودية‭ ‬الثلاث‭ ‬خلال‭ ‬معسكر‭ ‬التحضير،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬سيدخل‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إقامتها‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وأمام‭ ‬جماهيره‭.‬

وحول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الجماهير‭ ‬ستشكل‭ ‬عامل‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المباريات‭.. ‬قال‭ ‬المدرب‭: ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬ضغطا‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬حافز‭ ‬للاعبين،‭ ‬وتحد‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إثبات‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أننا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬استثمار‭ ‬الدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المأمولة‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬مبارك‭ ‬الفنيني‭ ‬أن‭ ‬التحضيرات‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‭ ‬كانت‭ ‬مثالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المعسكر‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬المنتخب‭ ‬خلاله‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬اللاعبون‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬وطبقوا‭ ‬خلالها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬الفنية‭ ‬والتكتيكية‭.‬