إنفانتينو يشيد بالحضور المقتصر على النساء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو «امتنانه العميق» للسلطات الإيرانية بعدما سمحت لعشرات الآلاف من النساء بحضور مباراة قمة بين سيباهان وبيروزي في الدوري الإيراني الممتاز هذا الأسبوع.
وبعد دعوات لمنع إيران من المشاركة في كأس العالم 2022 بسبب استمرار استبعاد النساء من مباريات كرة القدم، اعتمد إنفانتينو سياسة التعامل الشخصي مع قيادة البلاد.
وأقيمت مباراة سيباهان أمام ضيفه بيروزي على ملعب نقش جهان في أصفهان يوم الإثنين الماضي، والتي انتهت بفوز صاحب الأرض 2-1، أمام جمهور مكون فقط من النساء والفتيات.
وجاء هذا القرار بعدما أطلق أحد مشجعي سيباهان هتافات مهينة ضد مشجعات بيروزي خلال مواجهة سابقة بين الفريقين في ملعب آزادي بطهران في مايو الماضي.
وفرض الاتحاد الإيراني لكرة القدم غرامة مالية على الناديين، وأمر بإقامة المباراتين التاليتين بينهما بجمهور يقتصر على المشجعات.
وفي تعليق نشره الفيفا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال إنفانتينو إنه «سعيد للغاية» بالسماح لنحو 45 ألف امرأة وفتاة بحضور أحدث نسخة من واحدة من أقوى منافسات الأندية في إيران.
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