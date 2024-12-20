إنفانتينو يشيد بالحضور المقتصر على النساء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭) ‬جياني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬‮«‬امتنانه‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬للسلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بعدما‭ ‬سمحت‭ ‬لعشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬بحضور‭ ‬مباراة‭ ‬قمة‭ ‬بين‭ ‬سيباهان‭ ‬وبيروزي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيراني‭ ‬الممتاز‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

وبعد‭ ‬دعوات‭ ‬لمنع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬استبعاد‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬اعتمد‭ ‬إنفانتينو‭ ‬سياسة‭ ‬التعامل‭ ‬الشخصي‭ ‬مع‭ ‬قيادة‭ ‬البلاد‭.‬

وأقيمت‭ ‬مباراة‭ ‬سيباهان‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بيروزي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نقش‭ ‬جهان‭ ‬في‭ ‬أصفهان‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬أمام‭ ‬جمهور‭ ‬مكون‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بعدما‭ ‬أطلق‭ ‬أحد‭ ‬مشجعي‭ ‬سيباهان‭ ‬هتافات‭ ‬مهينة‭ ‬ضد‭ ‬مشجعات‭ ‬بيروزي‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬سابقة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬آزادي‭ ‬بطهران‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭.‬

وفرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيراني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬على‭ ‬الناديين،‭ ‬وأمر‭ ‬بإقامة‭ ‬المباراتين‭ ‬التاليتين‭ ‬بينهما‭ ‬بجمهور‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬المشجعات‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬نشره‭ ‬الفيفا‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬قال‭ ‬إنفانتينو‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬سعيد‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬بالسماح‭ ‬لنحو‭ ‬45‭ ‬ألف‭ ‬امرأة‭ ‬وفتاة‭ ‬بحضور‭ ‬أحدث‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬منافسات‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬







