تأهل الثنائي ميكيلسن وفونسيكا لنهائيات الجيل القادم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جدة‭ ‬ – ‭ (‬واس‭): ‬تواصلت‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬نهائيات‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬لرابطة‭ ‬محترفي‭ ‬التنس‭ ‬2024،‭ ‬والمقامة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬بجدة،‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للتنس‭ ‬ورابطة‭ ‬محترفي‭ ‬التنس،‭ ‬وبإشراف‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة،‭ ‬وبرعاية‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭.‬

‭ ‬وشهدت‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬إقامة‭ ‬أربع‭ ‬مواجهات‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الأمريكي‭ ‬أليكس‭ ‬ميكيلسن‭ ‬والبرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬فونسيكا‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬مقعديهما‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬بعد‭ ‬تمكنهما‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصارين‭ ‬متتاليين‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أيام‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬تحت‭ (‬20‭) ‬عامًا‭.‬

‭ ‬وقص‭ ‬شريط‭ ‬المباريات‭ ‬لقاء‭ ‬جمع‭ ‬اللاعب‭ ‬الصيني‭ ‬شانغ‭ ‬جونشينغ‭ ‬بمنافسه‭ ‬الأمريكي‭ ‬نيشيش‭ ‬باسافاريدي،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الحمراء،‭ ‬وتمكن‭ ‬فيها‭ ‬باسافاريدي‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭ -‬1،‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬المجموعة‭ ‬استطاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬ميكيلسن‭ ‬تجاوز‭ ‬منافسه‭ ‬الفرنسي‭ ‬لوكا‭ ‬فان‭ ‬آش‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬المواجهات،‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬اللاعبين‭ ‬المتأهلين‭ ‬للدور‭ ‬المقبل‭.‬

‭ ‬عقب‭ ‬ذلك،‭ ‬انطلقت‭ ‬ثالث‭ ‬المواجهات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الزرقاء،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬اللاعب‭ ‬الفرنسي‭ ‬آرثر‭ ‬فيلس‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬حين‭ ‬كسب‭ ‬نظيره‭ ‬التشيكي‭ ‬جاكوب‭ ‬مينشيك‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭ -‬0،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬واصل‭ ‬البرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬فونسيكا‭ ‬تقديم‭ ‬نتائج‭ ‬قوية،‭ ‬ضمن‭ ‬بها‭ ‬تأهله‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الأمريكي‭ ‬ليرنر‭ ‬تين‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭ -‬1،‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مواجهات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬علّق‭ ‬اللاعب‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيلس‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬اليوم‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أبدأ‭ ‬بطريقة‭ ‬قوية‭ ‬اليوم‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬حدث،‭ ‬واستمررت‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬جاكوب‭ ‬لاعب‭ ‬رائع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬اللقاء‭ ‬صعبًا،‭ ‬ولكني‭ ‬سعيد‭ ‬بتمكني‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬النهاية‮»‬،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬صنع‭ ‬الفارق‭ ‬وساند‭ ‬اللاعبين‭.‬

‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬البرازيلي‭ ‬فونسيكا‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬وضمانه‭ ‬التأهل‭: ‬‮«‬شعوري‭ ‬رائع‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد،‭ ‬وأشكر‭ ‬الجماهير‭ ‬البرازيلية‭ ‬التي‭ ‬ساندتني‭ ‬اليوم،‭ ‬وسعيد‭ ‬أيضًا‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬السعودية،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬تفاعلهم‭ ‬مميزًا،‭ ‬وأضاف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحماس‭ ‬للمباراة،‭ ‬وأهدي‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬لوالدي‭ ‬ووالدتي،‭ ‬فهما‭ ‬الداعم‭ ‬الأكبر‭ ‬لي‮»‬‭.‬

‭ ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬للتنس‭ ‬تعد‭ ‬آخر‭ ‬بطولات‭ ‬موسم‭ ‬رابطة‭ ‬محترفي‭ ‬التنس‭ ‬العالمية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمنحها‭ ‬الأهمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواجد‭ ‬نخبة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬المصنفين‭ ‬عالميًا،‭ ‬الذين‭ ‬يتوقع‭ ‬لهم‭ ‬مستقبل‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التنس،‭ ‬كما‭ ‬تمنح‭ ‬البطولة‭ ‬المتميزين‭ ‬نقاطاً‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬المقدمة‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬مليوني‭ ‬دولار‭.‬







