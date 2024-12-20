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مواجهـــة نارية بين برشـــلونة وأتلتيكـــــو

12/20/2024 7:14:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬بداية‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬مثالية،‭ ‬صارع‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬سباق‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬بينهما‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬حامية‭ ‬الوطيس‭ ‬لحسم‭ ‬معركة‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

يتساوى‭ ‬الفريقان‭ ‬نقاطا‭ (‬38‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭) ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬الأهداف‭ ‬للفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬صاحب‭ ‬الصدارة،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬خاض‭ ‬مباراة‭ ‬أكثر،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬قطب‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬ريال،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬ومع‭ ‬مباراة‭ ‬أقل‭ ‬حيث‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬غريمه‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭.‬

حقق‭ ‬أتلتيكو‭ ‬بإشراف‭ ‬مدربه‭ ‬الأبدي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬فوزا‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وبات‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬فوز‭ ‬يتيم‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬الخاص‭ ‬ببرشلونة‭ ‬للاستئثار‭ ‬بالصدارة‭.‬

نشط‭ ‬‮«‬لوس‭ ‬روخيبلانكوس‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فاستقدم‭ ‬المهاجمين‭ ‬النروجي‭ ‬ألكسندر‭ ‬سورلوث‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭ ‬بطل‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬فحوّل‭ ‬سيميوني‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬واجهته‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬نقاط‭ ‬إيجابية‭.‬

ومع‭ ‬كثرة‭ ‬النجوم،‭ ‬إضطر‭ ‬سيميوني‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬معتمدا‭ ‬سياسة‭ ‬مداورة‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لذا‭ ‬احتاج‭ ‬هؤلاء‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬للتأقلم‭ ‬مع‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭.‬

البدلاء‭ ‬أعظم‭ ‬نقاط‭ ‬قوة‭ ‬أتلتيكو

قطف‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ثمار‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها،‭ ‬فبات‭ ‬أتلتيكو‭ ‬بفضل‭ ‬البدلاء‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬حصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬بانتظام،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اعتبر‭ ‬سيميوني‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬أعظم‭ ‬نقاط‭ ‬قوة‭ ‬الفريق‭.‬

قال‭ ‬سيميوني‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬قوتنا،‭ ‬للتنافس‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬نريدها،‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الجميع‭ ‬مشاركين‭ ‬كما‭ ‬هم‭ (‬حاليا‭). ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬قوتنا‭ ‬الكبرى‮»‬‭.‬

يقدّم‭ ‬ثنائي‭ ‬برشلونة‭ ‬السابق‭ ‬الفرنسيان‭ ‬المهاجم‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان‭ ‬هداف‭ ‬أتلتيكو‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ليغا‮»‬‭ ‬والمدافع‭ ‬كليمان‭ ‬لانغليه‭ ‬أداء‭ ‬رائعا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬وصيف‭ ‬المتصدر،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المهاجم‭ ‬ألفاريس‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬5‭ ‬أهداف‭ ‬منذ‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭.‬

ولكن،‭ ‬تزامن‭ ‬الصعود‭ ‬الصاروخي‭ ‬لأتلتيكو‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬أداء‭ ‬برشلونة‭ ‬الذي‭ ‬فاجأ‭ ‬عشاق‭ ‬الكرة‭ ‬المستديرة،‭ ‬خصوصا‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬ليغانيس‭ ‬المتواضع‭ ‬0-1‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬سوى‭ ‬بمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وانتهت‭ ‬ثلاث‭ ‬منها‭ ‬بهزيمة‭.‬

بدا‭ ‬جليا‭ ‬أن‭ ‬أسلوب‭ ‬الضغط‭ ‬المكثّف‭ ‬الذي‭ ‬يعتمده‭ ‬فليك‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬الفريق،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يبدو‭ ‬حادا‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭.‬

‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬بدأنا‭ ‬المباراة‭ ‬نصف‭ ‬نائمين‮»‬‭ ‬أقرّ‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬بيدري‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬ليغانيس‭.‬

كما‭ ‬ساهم‭ ‬تردد‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬مداورة‭ ‬لاعبيه‭ ‬الأساسيين،‭ ‬في‭ ‬افتقار‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬النضارة‭.‬

‮«‬التركيز‭ ‬الكامل‮»‬

قال‭ ‬فليك‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يجلس‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬المدربين‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬للمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬بسبب‭ ‬الإيقاف‭ ‬عقب‭ ‬طرده‭ ‬خلال‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أخبرت‭ ‬الفريق‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يعتمد‭ ‬علينا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬سنلعب‭ ‬بتركيز‭ ‬كامل‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬على‭ ‬غرار‭ ‬العادة،‭ ‬تبحث‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬عن‭ ‬نقاط‭ ‬ضعفنا‭ ‬وستقاتل‭ ‬لاستغلالها‮»‬‭.‬

مبابي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬بيلينغهام‭... ‬القوة‭ ‬الضاربة

نفض‭ ‬ريال‭ ‬غبار‭ ‬خسارته‭ ‬المؤلمة‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة‭ ‬0-4‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬للبقاء‭ ‬ضمن‭ ‬دائرة‭ ‬المرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري،‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬مهاجمه‭ ‬الجديد‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬إصابة‭ ‬قصيرة‭.‬

ورغم‭ ‬عدم‭ ‬عكس‭ ‬أفضل‭ ‬صورة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬الإسبانية،‭ ‬سجل‭ ‬مبابي‭ ‬9‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وبات‭ ‬يتفاهم‭ ‬أكثر‭ ‬مع‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬المتوّج‭ ‬أخيرا‭ ‬بجائزة‭ ‬الأفضل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬والعائد‭ ‬من‭ ‬اصابة‭ ‬حيث‭ ‬تألق‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬القاري،‭ ‬فأهدى‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬للفرنسي‭ ‬واختتم‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

ويشكّل‭ ‬فينيسيوس‭ ‬صاحب‭ ‬8‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ليغا‮»‬،‭ ‬ومبابي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الانكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬القوة‭ ‬الضاربة‭ ‬في‭ ‬‮«‬القلعة‭ ‬البيضاء‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬عاد‭ ‬الأخير‭ ‬للعب‭ ‬أدوار‭ ‬حاسمة‭ ‬فرفع‭ ‬غلته‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة‭.‬

ويجد‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬أنفسهم‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬التقدم‭ ‬للمركز‭ ‬الأول‭ ‬قبل‭ ‬العطلة‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزهم‭ ‬على‭ ‬الضيف‭ ‬إشبيلية‭ ‬الأحد‭ ‬وتقاسم‭ ‬برشلونة‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭.‬

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