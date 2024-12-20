غوارديولا يبحث عن الشرارة المفقودة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬عن‭ ‬الشرارة‭ ‬التي‭ ‬فقدها‭ ‬فريقه‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬مهددا‭ ‬بالتنازل‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬توج‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية،‭ ‬فيما‭ ‬يجد‭ ‬ليفربول‭ ‬نفسه‭ ‬أمام‭ ‬خطر‭ ‬خسارة‭ ‬الصدارة‭ ‬لصالح‭ ‬تشلسي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬فيلا‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬أيقظته‭ ‬وجعلته‭ ‬ينهي‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة،‭ ‬يمني‭ ‬سيتي‭ ‬النفس‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬كابوس‭ ‬النتائج‭ ‬السيئة‭ ‬التي‭ ‬جعلته‭ ‬يتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بفارق‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬في‭ ‬جعبة‭ ‬الأخير‭.‬

وتبدو‭ ‬حظوظ‭ ‬سيتي‭ ‬بإحراز‭ ‬اللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬تواليا‭ ‬ضئيلة،‭ ‬لاسيما‭ ‬إذا‭ ‬فشل‭ ‬غوارديولا‭ ‬في‭ ‬إخراج‭ ‬لاعبيه‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬المعنوي‭ ‬المأساوي‭.‬

ورفض‭ ‬غوارديولا‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬يونايتد‭ ‬أن‭ ‬يلوم‭ ‬لاعبيه،‭ ‬متحملا‭ ‬مسؤولية‭ ‬الأزمة‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لست‭ ‬جيدا‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‮»‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬مازالوا‭ ‬مؤمنين‭ ‬بمدربهم‭ ‬الإسباني‭.‬

‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتحد‮»‬‭ ‬

وقال‭ ‬فودن‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تسوء‭ ‬الأمور،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتحد‭ ‬معا‭ ‬ونعيد‭ ‬تنظيم‭ ‬صفوفنا‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬طرق‭ ‬الفوز‭ ‬ونستعيد‭ ‬عافيتنا‮»‬‭.‬

وبالهزيمة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز،‭ ‬خسر‭ ‬سيتي‭ ‬العدد‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬67‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬الكارثية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬أسوأ‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أستون‭ ‬فيلا،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مماثل‭ ‬للموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬رابعا،‭ ‬إذ‭ ‬يحتل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬الرابع‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تقدم‭ ‬خلاله‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬87‭.‬

وبعدما‭ ‬جعل‭ ‬جمهور‭ ‬ليفربول‭ ‬ينسى‭ ‬رحيل‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب،‭ ‬يواجه‭ ‬الهولندي‭ ‬آرنه‭ ‬سلوت‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬التحدي‭ ‬الأكبر‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬‮«‬الحمر‮»‬‭ ‬ضيوفا‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬توتنهام‭ ‬المنتشي‭ ‬من‭ ‬إقصائه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬4‭-‬3‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬متقدما‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬ليضيف‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬إلى‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬5‭-‬0‭.‬

ونتيجة‭ ‬خسارته‭ ‬جهود‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬أندي‭ ‬روبرتسون‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬كاد‭ ‬ليفربول‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬هزيمته‭ ‬الثانية‭ ‬للموسم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينقذه‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوغو‭ ‬جوتا‭ ‬بإدراكه‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬فولهام‭ ‬2‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬النهاية‭.‬

تشلسي‭ ‬لمواصلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬

وسمح‭ ‬هذا‭ ‬التعادل‭ ‬الذي‭ ‬سبقه‭ ‬التعثر‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬نيوكاسل‭ (‬3-3‭)‬،‭ ‬لتشلسي‭ ‬بأن‭ ‬يصبح‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬ليفربول‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬إنتسو‭ ‬ماريسكا‭ ‬انتصاره‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬برنتفورد‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وستكون‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬أمام‭ ‬تشلسي‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬دور‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬كونفرنس‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بفوزه‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬شامروك‭ ‬روفرز‭ ‬الإيرلندي‭ ‬5‭-‬1،‭ ‬كي‭ ‬يتصدر‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬موقتا‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬الأحد‭ ‬مضيفه‭ ‬إيفرتون‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬اللقاء‭ ‬المرتقب‭ ‬بين‭ ‬ليفربول‭ ‬وتوتنهام،‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يعلم‭ ‬أحد‭ ‬كيف‭ ‬سيظهر‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬الحمر‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬موسمه‭ ‬المتقلب‭ (‬7‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬7‭ ‬هزائم‭ ‬وتعادلين‭).‬

وبعد‭ ‬خيبة‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬التي‭ ‬ستجمع‭ ‬في‭ ‬دورها‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ليفربول‭ ‬بتوتنهام‭ ‬بالذات‭ ‬بحسب‭ ‬القرعة‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬أرسنال‭ ‬مع‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬يأمل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬التعافي‭ ‬لكن‭ ‬المهمة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬أموريم،‭ ‬القابع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر،‭ ‬إذ‭ ‬يتواجه‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬السادس‭.‬



