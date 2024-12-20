غارسيا يؤكد جاهزية المنتخب القطري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت – (قنا): أكد الإسباني لويس غارسيا مدرب المنتخب القطري لكرة القدم أن المنتخب استعد بالشكل الأمثل رغم قصر فترة الإعداد لخوض غمار منافسات النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج التي تفتتح غدا في الكويت وتستمر حتى الثالث من يناير المقبل .
وأوضح المدرب في المؤتمر الصحفي أمس، أنه سعيد بتولي مهمة قيادة المنتخب في البطولة، والتي استعد لها «الأدعم» بصورة جيدة رغم قصر فترة التحضير الخاصة قبل انطلاق المنافسات، لافتا إلى أنه لمس مدى الشغف الكبير الذي يملكه اللاعبون والإصرار الذي أظهروه على تحسين المستوى وتحقيق النتائج الإيجابية في البطولة الخليجية .
وأضاف أن المنتخب طوى صفحة المباراة الأخيرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ، وذلك بفضل العقلية الاحترافية التي يتوفر عليها اللاعبون الذين يدركون أن هناك فرصة جديدة لتغيير الصورة واستعادة المستوى الذي كانوا عليه خلال المراحل السابقة وخصوصا كأس آسيا الأخيرة 2023 والتي توجوا بلقبها، والفرصة المتاحة حاليا هي بطولة كأس الخليج التي يسعى الجميع لبذل قصارى جهده خلالها وتقديم أفضل مستوى ممكن لتحقيق نتائج جيدة وكسب دفعة معنوية عند العودة الى التصفيات المونديالية.
وحول مواجهة المنتخب الإماراتي، قال المدرب إن المواجهة لا شك صعبة في مستهل المشوار أمام منافس قوي، لكننا جاهزون لتلك المواجهة بغرض البحث عن نتيجة إيجابية تعزز مساعينا في مواصلة المشوار، لكننا في الوقت نفسه نتعامل مع المباريات كل واحدة تلو الأخرى.
وبدوره، أكد لاعب المنتخب القطري عاصم مادبو جاهزية المنتخب لكأس الخليج التي تحظى بالكثير من الخصوصية والأهمية، مشددا على أن اللاعبين متحمسون من أجل تقديم مستوى كبير في البطولة والظهور بصورة جيدة في المباريات.
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