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غارسيا يؤكد جاهزية المنتخب القطري

12/20/2024 7:14:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ ‬ ‭(‬قنا‭): ‬أكد‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬غارسيا‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬استعد‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬رغم‭ ‬قصر‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬تفتتح‭ ‬غدا‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ .‬

وأوضح‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬أمس،‭ ‬أنه‭ ‬سعيد‭ ‬بتولي‭ ‬مهمة‭ ‬قيادة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬والتي‭ ‬استعد‭ ‬لها‭ ‬‮«‬الأدعم‮»‬‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬رغم‭ ‬قصر‭ ‬فترة‭ ‬التحضير‭ ‬الخاصة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬المنافسات،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لمس‭ ‬مدى‭ ‬الشغف‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يملكه‭ ‬اللاعبون‭ ‬والإصرار‭ ‬الذي‭ ‬أظهروه‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬المستوى‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ .‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬طوى‭ ‬صفحة‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬العقلية‭ ‬الاحترافية‭ ‬التي‭ ‬يتوفر‭ ‬عليها‭ ‬اللاعبون‭ ‬الذين‭ ‬يدركون‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬جديدة‭ ‬لتغيير‭ ‬الصورة‭ ‬واستعادة‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬كانوا‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬المراحل‭ ‬السابقة‭ ‬وخصوصا‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬الأخيرة‭ ‬2023‭ ‬والتي‭ ‬توجوا‭ ‬بلقبها،‭ ‬والفرصة‭ ‬المتاحة‭ ‬حاليا‭ ‬هي‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬الجميع‭ ‬لبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬خلالها‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوى‭ ‬ممكن‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬وكسب‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬عند‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية‭.‬

وحول‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي،‭ ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬إن‭ ‬المواجهة‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬المشوار‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬قوي،‭ ‬لكننا‭ ‬جاهزون‭ ‬لتلك‭ ‬المواجهة‭ ‬بغرض‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬تعزز‭ ‬مساعينا‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬المشوار،‭ ‬لكننا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬المباريات‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭.‬

وبدوره،‭ ‬أكد‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬عاصم‭ ‬مادبو‭ ‬جاهزية‭ ‬المنتخب‭ ‬لكأس‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الخصوصية‭ ‬والأهمية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬متحمسون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والظهور‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭.‬



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