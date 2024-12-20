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برنامج أمريكي يكشف أسرارا عن تفجير الموساد لأجهزة البيجر

12/20/2024 7:08:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في حلقة الأحد من برنامج "60 دقيقة" الأمريكي، ستُجرى مقابلة مع عملاء الموساد المتقاعدين مؤخرًا، الذين خططوا لعملية تفجير أجهزة النداء (البيجر) ضد "حزب الله" اللبناني.
ووافق برنامج "60 دقيقة"، وهو برنامج تلفزيوني تحقيقي أمريكي يُعرض على قناة CBS، على أن هؤلاء العملاء يمكنهم ارتداء أقنعة وتغيير أصواتهم لإبقائهم مجهولين في التقرير الذي يُبث في الساعة 7:30 مساء بالتوقيت الشرقي، أو بعد مباراة كرة القدم على شبكة "سي بي إس" و"باراماونت بلس".
وأخبر العملاء مقدمة البرنامج أنهم اختبروا الأجهزة "عدة مرات للتأكد من وجود أدنى حد من الضرر"، وأضافوا: "إذا ضغطنا على الزر، فإن الشخص الوحيد الذي سيصاب هو الإرهابي نفسه. حتى لو كانت زوجته أو ابنته بجواره مباشرة، فهو الشخص الوحيد الذي سيصاب بالأذى"، على حد زعمهم.
وكان هجوم أجهزة النداء، والتفجير المماثل عن بعد لأجهزة الاتصال اللاسلكية في اليوم التالي، جزءًا من تصعيد دراماتيكي بين "حزب الله" وإسرائيل، دفع الآلاف من المدنيين إلى النزوح من منازلهم على جانبي الصراع.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، أعلنت الشرطة النرويجية إغلاق التحقيق الذي بدأته في سبتمبر الماضي على خلفية شبهات بارتباط أحد مواطنيها بتوريد أجهزة البيجر لـ"حزب الله"، والتي انفجرت في لبنان وأسفرت عن إصابة الآلاف.
ونقلت وكالة "رويترز" عن محامي الشرطة، هاريس هرينوفيتشا، قوله: "يشير التقييم الشامل لجهاز شرطة الأمن إلى أنه لا يوجد أساس لبدء تحقيق عادي في إطار تفويضنا". ولم يقدم المحامي أي تفاصيل أخرى، بحسب الوكالة.
وكانت الشرطة النرويجية قد فتحت في الـ20 من سبتمبر الماضي تحقيقًا رسميًا بشأن تورط شركة تسمى "نورتا غلوبال" في قضية انفجارات "بيجر حزب الله"، بعد أن تبين أن ينسون يوسي، الذي يحمل الجنسية النرويجية، أُدرج كمالك للشركة التي تخضع للتحقيق في بلغاريا بشأن صلات محتملة بالقضية.
ووفقًا لـ"رويترز"، لم تكشف السلطات النرويجية عن مكان وجود يوسي. وعندما اتصلت الوكالة برقم هاتفه النرويجي، أجابت رسالة صوتية بأن الهاتف مغلق، ولم يرد على طلب للتعليق عبر تطبيق واتساب.
وكشفت وسائل الإعلام الكبرى في النرويج أن يوسي، الذي يملك الشركة البلغارية "نورتا غلوبال" المتورطة بتوريد أجهزة البيجر، اختفى في يوم تفجيرها في لبنان.
وغادر مالك الشركة البلغارية، التي تخضع للتحقيق في بلغاريا، ينسون يوسي (39 عامًا)، النرويج إلى الولايات المتحدة في 17 سبتمبر، وهو اليوم الذي انفجرت فيه أجهزة البيجر في لبنان.
وكان يوسي يعمل في مجال المبيعات لدى شركة نرويجية، وهي مجموعة "دي.إن ميديا"، التي تقدمت ببلاغ لدى الشرطة النرويجية عن اختفائه. وقالت الشرطة إنها أغلقت قضية الاختفاء في الخامس من نوفمبر بعد أن اتصل يوسي بصاحب العمل.
من جانبها، قالت وكالة الأمن الوطني البلغارية، يوم 20 سبتمبر، إنها "تأكدت بشكل لا يقبل الجدل من أن أجهزة البيجر المستخدمة في الهجوم في لبنان لم يتم تصنيعها في بلغاريا ولا تصديرها من الدولة البلغارية".
يُذكر أنه في يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 سبتمبر الماضي، انفجرت أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في مناطق مختلفة من لبنان. وبحسب البيانات الرسمية، أسفر ذلك عن اغتيال 37 شخصًا، بينهم طفلان، وإصابة أكثر من 3 آلاف. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث.
واعترفت إسرائيل بمسؤوليتها عن تفجير أجهزة البيجر في هجوم باغتت به "حزب الله"، وأتبعته بحملة عسكرية جوية وبرية كبرى ضد الحزب.
وفي 27 سبتمبر، اغتالت إسرائيل الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، بغارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية، فيما تعهد "حزب الله" بمواصلة قصف إسرائيل.
وبدأت إسرائيل بعد أيام توغلًا بريًا في لبنان، وهاجمت مناطق مختلفة في البلاد بغارات جوية عنيفة على مدار نحو شهرين. فيما استمر "حزب الله" بقصف مستوطنات الشمال، وأطلق صواريخ عدة مرات على وسط إسرائيل، وعمل على التصدي للغزو البري، حتى وصل الطرفان، عبر مفاوضات غير مباشرة، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي.

RT

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