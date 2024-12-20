ما هي توقعات أسعار الفائدة عالميا في 2025؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- من المرتقب أن تشهد السياسات النقدية العالمية في عام 2025 منعطفًا حاسمًا وسط تعقيدات اقتصادية وسياسية متشابكة.



في ظل محاولات البنوك المركزية ضبط مسار أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، تواجه الأسواق حالة من الترقب المشوب بالقلق.



وتتباين الرؤى بشأن المستقبل الاقتصادي، حيث تلعب التغيرات في الإدارة السياسية والسياسات التجارية في الولايات المتحدة دورًا محوريًا في صياغة المشهد الاقتصادي، وهو ما عبّر عنه الفيدرالي بوضوح بعد اجتماعه الأخير هذا العام، عندما عدّل توقعاته بخصوص وتيرة خفض أسعار الفائدة.



توقعات الفيدرالي

يتوقع الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط في عام 2025، وهو أقل من المتوقع سابقًا.



كان قد توقع سابقًا أربع تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية، أو خفضًا كاملًا بنقطة مئوية، في اجتماع سبتمبر.



مسؤولو الفيدرالي يرون أن سعر الإقراض القياسي سينخفض إلى 3.9% بحلول نهاية عام 2025، بما يعادل نطاقًا مستهدفًا بين 3.75% و4%.



في اجتماع السياسة الأخير للبنك هذا العام يوم الأربعاء، خفضت اللجنة سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة إلى نطاق مستهدف بين 4.25% و4.5%.



توقّع 14 من أصل 19 مسؤولًا خفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2025، بينما توقّع خمسة أعضاء أكثر من خفضين.



على افتراض زيادات ربع نقطة مئوية، يُتوقّع خفضان آخران في عام 2026 وآخر في عام 2027.



صدمة الأسواق

يؤكد جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فاجأ الأسواق لأول مرة منذ نحو سنتين، بخالف التوقعات بشأن مستويات خفض الفائدة.

السوق أصيبت بخيبة أمل: كانت تتوقع خفض الفائدة ثلاث مرات في عام 2025، بينما أشار الفيدرالي إلى تخفيض مرتين فقط.



بيع مكثف في الأسواق: تسببت هذه التوقعات في عمليات بيع مكثفة وارتفاع قوي للدولار إلى أعلى مستوياته منذ سنتين.



وأشار يرق إلى أن توقعات الفيدرالي لعام 2025 لا تزال غير واضحة بسبب التأثير المحتمل لعوامل سياسية واقتصادية، بما في ذلك سياسات الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، وتأثير الرسوم الجمركية التي يهدد بفرضها.



سيناريوهات محتملة

يشير بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات والبحوث الاقتصادية، إلى اتجاه البنوك المركزية للتخلي عن سياسة التشديد النقدي التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي.



تأثير ارتفاع أسعار الفائدة: سحب السيولة النقدية أدى إلى شلل في حركة المستثمرين ومنعهم من التوسع في استثماراتهم.



سياسات ترامب الاقتصادية: مثل تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، قد تضيف ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد، ما يؤثر على قرارات الفيدرالي.



تحديات أمام الفيدرالي

التضخم المستورد: قد تؤدي التعريفات الجمركية الجديدة إلى ارتفاع تكاليف الواردات وزيادة معدلات التضخم.



السياسة النقدية: قد يضطر الفيدرالي إلى اتباع سياسة أكثر تشددًا ورفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع إذا استمرت الضغوط التضخمية.



توازن الاقتصاد: إذا نجحت السياسات في تحقيق توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وكبح التضخم، قد يتمكن الفيدرالي من تخفيف حدة السياسات النقدية المتشددة.



الخلاصة

الاقتصاد العالمي في 2025 يواجه مفترق طرق، مع تحديات وضغوط تضخمية قد تؤثر على قرارات البنوك المركزية، خصوصًا مع التغيرات السياسية والاقتصادية المتوقعة.

سكاي نيوز عربية