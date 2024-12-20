مصفاة بابكو.. وتطلعات المواطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وللوقوف‭ ‬على‭ ‬عوائد‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للوطن،‭ ‬وتطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬خيراته‭ ‬وإيراداته،‭ ‬نوجز‭ ‬النقاط‭ ‬التالية‭: ‬

* ‭ ‬المشروع‭ ‬يعكس‭ ‬توجهات‭ ‬الحكومة،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬نحو‭ ‬مواصلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬وتشجيع‭ ‬الابتكار‭ ‬والاستدامة‭ ‬فيه،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬ويحقق‭ ‬الزيادة‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬السعة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬المقبلة‭.‬

* ‭ ‬المشروع‭ ‬يؤكد‭ ‬الجهود‭ ‬المثمرة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭.‬

* ‭ ‬الإنتاج‭ ‬الأولي‭ ‬لتكرير‭ ‬النفط‭ ‬بدأ‭ ‬بنسبة‭ ‬10 , 000‭ ‬برميل‭ ‬يوميًا،‭ ‬ثم‭ ‬زاد‭ ‬تدريجيًا‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬ومع‭ ‬زيادة‭ ‬الطاقة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الجديد،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬وصول‭ ‬الطاقة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬إلى‭ ‬400 , 000‭ ‬برميل‭ ‬يوميًا،‭ ‬أي‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬42 % ‭.‬

* ‭ ‬المشروع‭ ‬يعزز‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬وأرامكو‭ ‬السعودية،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬عملية‭ ‬الاستيراد‭ ‬من‭ ‬220‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬السعودي،‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬320‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميًا‭.‬

* ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشروع‭ ‬تم‭ ‬توظيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مهندس‭ ‬ومهندسة‭ ‬بحرينية‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لمتابعة‭ ‬تشغيل‭ ‬وحدات‭ ‬المشروع‭ ‬وإدارته،‭ ‬وهناك‭ ‬خطة‭ ‬لتوظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬90 % ‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬القادمة‭.‬

* ‭

‬كل‭ ‬وظيفة‭ ‬داخل‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬تخلق‭ ‬حوالي‭ ‬10‭ ‬وظائف‭ ‬خارجية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لدعم‭ ‬الصيانة‭ ‬والخدمات‭.‬

* ‭ ‬المشروع‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ويعد‭ ‬نموذجًا‭ ‬ناجحًا‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬ويبين‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭.‬

* ‭ ‬المشروع‭ ‬يعكس‭ ‬الالتزام‭ ‬بتنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬مستقبلية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وضمان‭ ‬استدامة‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭.‬

* ‭ ‬المشروع‭ ‬سيخصص‭ ‬85 % ‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬المصفاة‭ ‬للتصدير،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬العائدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬منتجات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬للسوق‭ ‬المحلي‭.‬

ومع‭ ‬كله‭ ‬العوائد‭ ‬والتطلعات‭ ‬للمشروع‭ ‬الوطني‭ ‬الضخم،‭ ‬التي‭ ‬قيلت‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬لمسؤولي‭ ‬بابكو،‭ ‬هناك‭ ‬مسألة‭ ‬هي‭ ‬محل‭ ‬حديث‭ ‬عند‭ ‬المواطنين،‭ ‬حيث‭ ‬يتمنى‭ ‬المواطن‭ ‬أن‭ ‬تتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انعكاس‭ ‬إنتاج‭ ‬المصفاة‭ ‬على‭ ‬الرواتب‭ ‬والمتقاعدين،‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة،‭ ‬وعلى‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬البترول‭ ‬للسيارات‭ ‬والمركبات،‭ ‬مع‭ ‬مساهمة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الحيوي‭.‬