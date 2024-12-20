Saturday, 21 December 2024 01:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصفاة بابكو.. وتطلعات المواطن

12/20/2024 7:06:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬تابع‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني،‭ ‬إعلان‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬بحرينية‭ ‬جديدة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بحضور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬افتتاح‭ ‬مشروع‭ ‬تحديث‭ ‬مصفاة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬كأكبر‭ ‬مشروع‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭.‬

وللوقوف‭ ‬على‭ ‬عوائد‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للوطن،‭ ‬وتطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬خيراته‭ ‬وإيراداته،‭ ‬نوجز‭ ‬النقاط‭ ‬التالية‭: ‬

* ‭ ‬المشروع‭ ‬يعكس‭ ‬توجهات‭ ‬الحكومة،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬نحو‭ ‬مواصلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬وتشجيع‭ ‬الابتكار‭ ‬والاستدامة‭ ‬فيه،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬ويحقق‭ ‬الزيادة‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬السعة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬المقبلة‭.‬

* ‭ ‬المشروع‭ ‬يؤكد‭ ‬الجهود‭ ‬المثمرة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭.‬

* ‭ ‬الإنتاج‭ ‬الأولي‭ ‬لتكرير‭ ‬النفط‭ ‬بدأ‭ ‬بنسبة‭ ‬10 , 000‭ ‬برميل‭ ‬يوميًا،‭ ‬ثم‭ ‬زاد‭ ‬تدريجيًا‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬ومع‭ ‬زيادة‭ ‬الطاقة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الجديد،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬وصول‭ ‬الطاقة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬إلى‭ ‬400 , 000‭ ‬برميل‭ ‬يوميًا،‭ ‬أي‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬42 % ‭.‬

* ‭ ‬المشروع‭ ‬يعزز‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬وأرامكو‭ ‬السعودية،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬عملية‭ ‬الاستيراد‭ ‬من‭ ‬220‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬السعودي،‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬320‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميًا‭.‬

* ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشروع‭ ‬تم‭ ‬توظيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مهندس‭ ‬ومهندسة‭ ‬بحرينية‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لمتابعة‭ ‬تشغيل‭ ‬وحدات‭ ‬المشروع‭ ‬وإدارته،‭ ‬وهناك‭ ‬خطة‭ ‬لتوظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬90 % ‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬القادمة‭.‬

*
‬كل‭ ‬وظيفة‭ ‬داخل‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬تخلق‭ ‬حوالي‭ ‬10‭ ‬وظائف‭ ‬خارجية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لدعم‭ ‬الصيانة‭ ‬والخدمات‭.‬

* ‭ ‬المشروع‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ويعد‭ ‬نموذجًا‭ ‬ناجحًا‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬ويبين‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭.‬

* ‭ ‬المشروع‭ ‬يعكس‭ ‬الالتزام‭ ‬بتنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬مستقبلية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وضمان‭ ‬استدامة‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭.‬

* ‭ ‬المشروع‭ ‬سيخصص‭ ‬85 % ‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬المصفاة‭ ‬للتصدير،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬العائدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬منتجات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬للسوق‭ ‬المحلي‭.‬

ومع‭ ‬كله‭ ‬العوائد‭ ‬والتطلعات‭ ‬للمشروع‭ ‬الوطني‭ ‬الضخم،‭ ‬التي‭ ‬قيلت‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬لمسؤولي‭ ‬بابكو،‭ ‬هناك‭ ‬مسألة‭ ‬هي‭ ‬محل‭ ‬حديث‭ ‬عند‭ ‬المواطنين،‭ ‬حيث‭ ‬يتمنى‭ ‬المواطن‭ ‬أن‭ ‬تتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انعكاس‭ ‬إنتاج‭ ‬المصفاة‭ ‬على‭ ‬الرواتب‭ ‬والمتقاعدين،‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة،‭ ‬وعلى‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬البترول‭ ‬للسيارات‭ ‬والمركبات،‭ ‬مع‭ ‬مساهمة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الحيوي‭.‬

MENAFN20122024000055011008ID1109018386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث