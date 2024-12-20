علماء يكتشفون فصيلة ((خارقة)) من البشر لا يحتاجون إلى النوم ساعات طويلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويقول‭ ‬العلماء‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬مجهزون‭ ‬جينيا‭ ‬للنوم‭ ‬أربع‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬ليلا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬أو‭ ‬يترك‭ ‬لديهم‭ ‬شعورا‭ ‬بالإرهاق‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬وتتوقف‭ ‬المسألة‭ ‬لدى‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬النوم‭ ‬وليس‭ ‬طول‭ ‬ساعاته‭. ‬ويأمل‭ ‬الباحثون‭ ‬معرفة‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬أقل‭ ‬احتياجا‭ ‬إلى‭ ‬النوم‭ ‬مقارنة‭ ‬بغيرهم،‭ ‬حتى‭ ‬يستطيعوا‭ ‬فهم‭ ‬طبيعة‭ ‬النوم‭ ‬لدى‭ ‬الإنسان‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭. ‬ويحتاج‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬النوم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬سبع‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬ساعات‭ ‬ليلا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬نشاطه‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحته‭. ‬ويقول‭ ‬الباحث‭ ‬لويس‭ ‬بتسيك‭ ‬أخصائي‭ ‬طب‭ ‬الأعصاب‭ ‬بجامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭: ‬‮«‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نفهم‭ ‬ماهية‭ ‬النوم،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬الاحتياج‭ ‬إليه،‭ ‬وهي‭ ‬مسألة‭ ‬مثيرة‭ ‬للدهشة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬البشر‭ ‬ينامون‭ ‬في‭ ‬المعتاد‭ ‬ثلث‭ ‬أعمارهم‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬النوم‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬فترة‭ ‬للراحة‭ ‬وكانوا‭ ‬يصفونه‭ ‬بأنه‭ ‬مرحلة‭ ‬لخفض‭ ‬طاقة‭ ‬الجسم‭ ‬استعدادا‭ ‬لاستعادة‭ ‬النشاط‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭. ‬وكان‭ ‬العالم‭ ‬توماس‭ ‬أديسون‭ ‬مخترع‭ ‬المصباح‭ ‬الكهربائي‭ ‬يصف‭ ‬النوم‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬إهدار‭ ‬للوقت‮»‬‭ ‬بل‭ ‬و«إرث‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬رجل‭ ‬الكهف‮»‬،‭ ‬وكان‭ ‬يزعم‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬ليلا‭. ‬ولكن‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬وصفوا‭ ‬النوم‭ ‬بأنه‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬نشطة‭ ‬ومركبة‮»‬‭ ‬تتم‭ ‬خلالها‭ ‬تعبئة‭ ‬مخازن‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬السموم‭ ‬وتجديد‭ ‬الروابط‭ ‬العصبية‭ ‬وتثبيت‭ ‬الذكريات،‭ ‬وأن‭ ‬الحرمان‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬تترتب‭ ‬عليه‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬جسيمة‭. ‬