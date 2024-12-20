Saturday, 21 December 2024 01:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علماء يكتشفون فصيلة ((خارقة)) من البشر لا يحتاجون إلى النوم ساعات طويلة

12/20/2024 7:06:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اكتشف‭ ‬الباحثون‭ ‬طفرة‭ ‬جينية‭ ‬لدى‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬تجعلهم‭ ‬لا‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬النوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬ليلا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬وظائفهم‭ ‬الدماغية‭ ‬مثل‭ ‬الذاكرة‭ ‬والتركيز‭. ‬وتعرف‭ ‬هذه‭ ‬الطفرة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الجينات‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬دي‭.‬إي‭.‬سي2‮»‬‭. ‬ويتمثل‭ ‬دور‭ ‬هذا‭ ‬الجين‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬اليقظة،‭ ‬وإحدى‭ ‬وظائفه‭ ‬هي‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬أحد‭ ‬الهرمونات‭ ‬التي‭ ‬تفرز‭ ‬في‭ ‬المخ‭ ‬ويعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬أوريكسين‮»‬‭. ‬ويسود‭ ‬اعتقاد،‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬قانونا‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬النفي،‭ ‬أن‭ ‬النوم‭ ‬فترة‭ ‬أقل‭ ‬تترتب‭ ‬عليه‭ ‬مشكلات‭ ‬صحية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬والطويل‭ ‬وأعراض‭ ‬مثل‭ ‬ضعف‭ ‬الذاكرة‭ ‬والاكتئاب‭ ‬والخرف‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬وضعف‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬توصل‭ ‬العلماء‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬فصيلة‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬النوم‭ ‬فترات‭ ‬طويلة،‭ ‬ولا‭ ‬تتأثر‭ ‬صحتها‭ ‬بقلة‭ ‬ساعات‭ ‬النوم‭.‬

ويقول‭ ‬العلماء‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬مجهزون‭ ‬جينيا‭ ‬للنوم‭ ‬أربع‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬ليلا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬أو‭ ‬يترك‭ ‬لديهم‭ ‬شعورا‭ ‬بالإرهاق‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬وتتوقف‭ ‬المسألة‭ ‬لدى‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬النوم‭ ‬وليس‭ ‬طول‭ ‬ساعاته‭. ‬ويأمل‭ ‬الباحثون‭ ‬معرفة‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬أقل‭ ‬احتياجا‭ ‬إلى‭ ‬النوم‭ ‬مقارنة‭ ‬بغيرهم،‭ ‬حتى‭ ‬يستطيعوا‭ ‬فهم‭ ‬طبيعة‭ ‬النوم‭ ‬لدى‭ ‬الإنسان‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭. ‬ويحتاج‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬النوم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬سبع‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬ساعات‭ ‬ليلا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬نشاطه‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحته‭. ‬ويقول‭ ‬الباحث‭ ‬لويس‭ ‬بتسيك‭ ‬أخصائي‭ ‬طب‭ ‬الأعصاب‭ ‬بجامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭: ‬‮«‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نفهم‭ ‬ماهية‭ ‬النوم،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬الاحتياج‭ ‬إليه،‭ ‬وهي‭ ‬مسألة‭ ‬مثيرة‭ ‬للدهشة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬البشر‭ ‬ينامون‭ ‬في‭ ‬المعتاد‭ ‬ثلث‭ ‬أعمارهم‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬النوم‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬فترة‭ ‬للراحة‭ ‬وكانوا‭ ‬يصفونه‭ ‬بأنه‭ ‬مرحلة‭ ‬لخفض‭ ‬طاقة‭ ‬الجسم‭ ‬استعدادا‭ ‬لاستعادة‭ ‬النشاط‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭. ‬وكان‭ ‬العالم‭ ‬توماس‭ ‬أديسون‭ ‬مخترع‭ ‬المصباح‭ ‬الكهربائي‭ ‬يصف‭ ‬النوم‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬إهدار‭ ‬للوقت‮»‬‭ ‬بل‭ ‬و«إرث‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬رجل‭ ‬الكهف‮»‬،‭ ‬وكان‭ ‬يزعم‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬ليلا‭. ‬ولكن‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬وصفوا‭ ‬النوم‭ ‬بأنه‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬نشطة‭ ‬ومركبة‮»‬‭ ‬تتم‭ ‬خلالها‭ ‬تعبئة‭ ‬مخازن‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬السموم‭ ‬وتجديد‭ ‬الروابط‭ ‬العصبية‭ ‬وتثبيت‭ ‬الذكريات،‭ ‬وأن‭ ‬الحرمان‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬تترتب‭ ‬عليه‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬جسيمة‭. ‬

MENAFN20122024000055011008ID1109018385

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث