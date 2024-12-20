ستقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة لعام 2025 من 10-12 يناير في الرباط، المغرب

(MENAFN
- APO Group)
يستضيف الدوري الأفريقي لكرة السلة (BAL)( ) بطولة مشتركة في الرباط للعام الثاني على التوالي من الجمعة 10 يناير إلى الأحد 12 يناير.
ويشارك في الحدث الكشفي الذي يستمر ثلاثة أيام، والذي سيقام في قاعة ابن ياسين الرياضية، أكثر من 30 لاعبًا طموحًا من أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وحول العالم، حيث سيشاركون في اختبارات قياسات الجسم واللياقة البدنية، وتطوير المهارات التمركزية، ومباريات 5 ضد 5 أمام مسؤولي الفريق والمدربين والكشافين.
وسيضم الطاقم التدريبي المدربين الذين شاركوا في برنامج مدربي أفريقيا في دوري NBA 2K25 الصيفي في يوليو الماضي في لاس فيجاس.
وكجزء من البرنامج، سيستضيف الدوري معسكر BAL4HER للسيدات في 10 يناير لتمكين وتنمية الرياضيات الشابات الموهوبات.
سيجمع المعسكر الذي يستمر يومًا واحدًا 20 من لاعبي كرة القدم تحت 23 عامًا من المجتمعات المحلية المحيطة بالرباط لجلسة تطويرية على الملعب.
وتعد BAL4HER منصة الدوري لتعزيز المساواة بين الجنسين في النظام البيئي الرياضي الأفريقي والاحتفال بالنساء في صناعة الرياضة اللاتي يعملن كقدوة للنساء الشابات في جميع أنحاء القارة.
وسيستضيف الدوري أيضًا دورة تدريبية لـ 100 مدرب محلي.
ستنطلق منافسات الموسم الخامس للدوري الأفريقي لكرة السلة BAL يوم السبت 5 أبريل 2025 في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط بالمغرب ويختتم بنهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL 2025 يوم السبت 14 يونيو في ملعب صن بيت في بريتوريا بجنوب أفريقيا، والذي يمثل أولى مباريات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL في المغرب والمرة الأولى التي تقام فيها نهائيات الدوري BAL في جنوب أفريقيا.
سيشهد موسم 2025 من الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL مشاركة أفضل 12 ناديًا من 12 دولة
أفريقية تلعب 48 مباراة في الرباط؛ وداكار، السنغال؛ وكيغالي، رواندا؛ وبريتوريا.
سيتم تقسيم الفرق الـ 12 مرة أخرى إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق. ستلعب كل مجموعة 12 مباراة في مرحلة المجموعات، حيث سيواجه كل فريق الفرق الثلاثة الأخرى في مجموعته مرتين.
ستقام مباريات مجموعات كالاهاري من 5 أبريل إلى الأحد 13 أبريل في الرباط.
ستقام مباريات مجموعات الصحراء الكبرى في الفترة من السبت 26 أبريل إلى الأحد 4 مايو في ملعب داكار أرينا بالسنغال.
ستقام مباريات مجموعات النيل من السبت 17 مايو إلى الأحد 25 مايو في بي كيه ارينا في كيغالي. ستتأهل ثمانية فرق من المجموعات الثلاثة إلى التصفيات النهائية في بريتوريا، والتي ستنطلق يوم الجمعة 6 يونيو وتنتهي بنهائيات الدوري الأفريقى لكرة السلة BAL 2025 يوم السبت 14 يونيو. يمكن للمشجعين تسجيل اهتمامهم بشراء تذاكر المباريات في جميع الأسواق الأربعة على .
توزيع APO Group بالنيابة عن Basketball Africa League (BAL).
جهة الاتصال:
إدوين إيسليم
الدوري الأفريقي لكرة السلة
221786154287+
...
MENAFN20122024004934011406ID1109018154
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.