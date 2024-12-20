ستقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة لعام 2025 من 10-12 يناير في الرباط، المغرب

يستضيف الأفريقي لكرة السلة (BAL)( ) بطولة مشتركة في الرباط للعام الثاني على التوالي من الجمعة 10 يناير إلى الأحد 12 يناير.

ويشارك في الحدث الكشفي الذي يستمر ثلاثة أيام، والذي سيقام في قاعة ابن ياسين الرياضية، أكثر من 30 لاعبًا طموحًا من أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وحول العالم، حيث سيشاركون في اختبارات قياسات الجسم واللياقة البدنية، وتطوير المهارات التمركزية، ومباريات 5 ضد 5 أمام مسؤولي الفريق والمدربين والكشافين.

وسيضم الطاقم التدريبي المدربين الذين شاركوا في برنامج مدربي أفريقيا في دوري 2K25 الصيفي في يوليو الماضي في لاس فيجاس.



وكجزء من البرنامج، سيستضيف الدوري معسكر BAL4HER للسيدات في 10 يناير لتمكين وتنمية الرياضيات الشابات الموهوبات.

سيجمع المعسكر الذي يستمر يومًا واحدًا 20 من لاعبي كرة القدم تحت 23 عامًا من المجتمعات المحلية المحيطة بالرباط لجلسة تطويرية على الملعب.

وتعد BAL4HER منصة الدوري لتعزيز المساواة بين الجنسين في النظام البيئي الرياضي الأفريقي والاحتفال بالنساء في صناعة الرياضة اللاتي يعملن كقدوة للنساء الشابات في جميع أنحاء القارة.

وسيستضيف الدوري أيضًا دورة تدريبية لـ 100 مدرب محلي.



ستنطلق منافسات الموسم الخامس للدوري الأفريقي لكرة السلة BAL يوم السبت 5 أبريل 2025 في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط بالمغرب ويختتم بنهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL 2025 يوم السبت 14 يونيو في ملعب صن بيت في بريتوريا بجنوب أفريقيا، والذي يمثل أولى مباريات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL في المغرب والمرة الأولى التي تقام فيها نهائيات الدوري BAL في جنوب أفريقيا.

سيشهد موسم 2025 من الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL مشاركة أفضل 12 ناديًا من 12 دولة

أفريقية تلعب 48 مباراة في الرباط؛ وداكار، السنغال؛ وكيغالي، رواندا؛ وبريتوريا.

سيتم تقسيم الفرق الـ 12 مرة أخرى إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق. ستلعب كل مجموعة 12 مباراة في مرحلة المجموعات، حيث سيواجه كل فريق الفرق الثلاثة الأخرى في مجموعته مرتين.

ستقام مباريات مجموعات كالاهاري من 5 أبريل إلى الأحد 13 أبريل في الرباط.

ستقام مباريات مجموعات الصحراء الكبرى في الفترة من السبت 26 أبريل إلى الأحد 4 مايو في ملعب داكار أرينا بالسنغال.

ستقام مباريات مجموعات النيل من السبت 17 مايو إلى الأحد 25 مايو في بي كيه ارينا في كيغالي. ستتأهل ثمانية فرق من المجموعات الثلاثة إلى التصفيات النهائية في بريتوريا، والتي ستنطلق يوم الجمعة 6 يونيو وتنتهي بنهائيات الدوري الأفريقى لكرة السلة BAL 2025 يوم السبت 14 يونيو. يمكن للمشجعين تسجيل اهتمامهم بشراء تذاكر المباريات في جميع الأسواق الأربعة على .

توزيع APO Group بالنيابة عن Basketball Africa League (BAL).

جهة الاتصال:

إدوين إيسليم

الدوري الأفريقي لكرة السلة

221786154287+

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