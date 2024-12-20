التعليم العالي توضح حول قرار مجلس الوزراء بإعفاء طلبة موفودين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مجلس الوزراء الموقر أصدر قرارًا بإعفاء جميع الطلبة الموفدين ممن هم على مقاعد الدراسة أو ممن تخرجوا خلال النصف الثاني من العام 2023 وكفلائهم، من الالتزام المترتب عليهم بتقديم طلب استخدام لدى ديوان الخدمة المدنية. كما أعفى مجلس الوزراء الموقر الطلبة الموفدين الذين أخلوا بالالتزام المترتب عليهم، ولم يقوموا بتقديم طلبات استخدام لدى ديوان الخدمة المدنية، خلال المدد القانونية المحددة لهذه الغاية في حينها وكفلائهم من المبالغ المالية والغرامات المترتبة عليهم، استنادًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة (2006).
وأضافت الوزارة أنه بموجب هذا القرار فإن جميع الطلبة الذين حصلوا على منح كاملة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي: منح أوائل المملكة، أو منح أوائل الألوية، أو منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب، أو منح الصندوق الأردني الهاشمي، أو منح جيوب الفقر، سواء الذين تخرجوا أو ما زالوا على مقاعد الدراسة، قد تم إعفاؤهم من الالتزام بتقديم طلب استخدام لديوان الخدمة المدنية بعد التخرج. كما تم إعفاء من لم يتقدم بطلب من المبالغ المالية والغرامات المترتبة عليهم، سواء قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال أسمائهم إلى مديرية الأموال الأميرية أم لا، حيث ستتوقف عملية الاسترداد من جميع الطلبة. في حين أن من تم الاسترداد منه قبل صدور القرار فإنه لن يتم إعادة أي مبالغ مالية له.
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