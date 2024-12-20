التعليم العالي توضح حول قرار مجلس الوزراء بإعفاء طلبة موفودين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مجلس الوزراء الموقر أصدر قرارًا بإعفاء جميع الطلبة الموفدين ممن هم على مقاعد الدراسة أو ممن تخرجوا خلال النصف الثاني من العام 2023 وكفلائهم، من الالتزام المترتب عليهم بتقديم طلب استخدام لدى ديوان الخدمة المدنية. كما أعفى مجلس الوزراء الموقر الطلبة الموفدين الذين أخلوا بالالتزام المترتب عليهم، ولم يقوموا بتقديم طلبات استخدام لدى ديوان الخدمة المدنية، خلال المدد القانونية المحددة لهذه الغاية في حينها وكفلائهم من المبالغ المالية والغرامات المترتبة عليهم، استنادًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة (2006).



وأضافت الوزارة أنه بموجب هذا القرار فإن جميع الطلبة الذين حصلوا على منح كاملة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي: منح أوائل المملكة، أو منح أوائل الألوية، أو منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب، أو منح الصندوق الأردني الهاشمي، أو منح جيوب الفقر، سواء الذين تخرجوا أو ما زالوا على مقاعد الدراسة، قد تم إعفاؤهم من الالتزام بتقديم طلب استخدام لديوان الخدمة المدنية بعد التخرج. كما تم إعفاء من لم يتقدم بطلب من المبالغ المالية والغرامات المترتبة عليهم، سواء قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال أسمائهم إلى مديرية الأموال الأميرية أم لا، حيث ستتوقف عملية الاسترداد من جميع الطلبة. في حين أن من تم الاسترداد منه قبل صدور القرار فإنه لن يتم إعادة أي مبالغ مالية له.