واشنطن: إلغاء المكافأة المعروضة لاعتقال الشرع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت مساعدة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، الجمعة، تفاصيل لقائها مع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بـ أبو محمد الجولاني.



وقالت ليف للصحفيين في دمشق: "أجرينا مناقشات جيدة وشاملة مع الجولاني"، مضيفة أن الجولاني بدا في صورة رجل "عملي".



وتابعت أن الجولاني "تحدث عن أولوياته في سوريا، والتي تتلخص في وضع سوريا على طريق التعافي الاقتصادي".



وأوضحت: "ناقشنا الحاجة إلى ضمان ألا تشكل الجماعات الإرهابية تهديدًا داخل سوريا، وأعلن الجولاني التزامه بذلك".



وخلصت إلى أن "واشنطن ترحب برسائل إيجابية من هيئة تحرير الشام، وستتابع إحراز التقدم في هذه المبادئ والإجراءات".



كما أشارت إلى أن "القرار بخصوص المكافأة للقبض على الجولاني كان سياسيًا، ويتماشى مع المناقشات مع هيئة تحرير الشام حول مصالح أميركا".



وأضافت: "أخبرنا الجولاني أن واشنطن لن تواصل رصد مكافآت للقبض عليه".



كما كشفت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى: "ننظر في أمر العقوبات، ويتعين على الحكومة السورية الجديدة أن تكون متجاوبة وتظهر التقدم".



في المقابل، ذكرت ليف أنه سيتم "تقديم الخبرة الفنية وغيرها من الدعم لسوريا للتعامل مع توثيق جرائم الأسد، وستكون القبور الجماعية أولوية بالنسبة للحكومة الأميركية".



وأكدت أيضًا للصحفيين: "إذا كنت من سأحكم اليوم، فلن تلعب إيران دورًا في سوريا على الإطلاق، ولا ينبغي لها ذلك".



وأردفت قائلة: "نرغب في رؤية أن تتمكن سوريا من النهوض واستعادة كامل سيادتها".



هذا، ونفت الدبلوماسية الأميركية أن تكون المخاوف الأمنية وراء إلغاء مؤتمرها الصحفي في دمشق، قائلة إنه تم تأجيله بسبب الاحتفالات في الشوارع.



وأوضحت: "لقد كان جهازنا الأمني حذرًا للغاية بشأن إقامتنا في المدينة، ولذا أريد فقط أن أوضح أنه لم تكن هناك مشكلة أمنية. كل ما في الأمر أننا لم نتمكن من الوصول إلى المكان في الوقت المناسب قبل أن نضطر إلى مغادرة المدينة".

سكاي نيوز عربية