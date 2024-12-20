احذر!.. 3 أطعمة تُسبب تسمماً عند حفظها بالثلاجة

MENAFN - Khaberni) خبرني - حذرت خبيرة تغذية هندية من تخزين بعض الأطعمة في الثلاجة، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تسمم غذائي خطير.

وقالت اختصاصية التغذية، جانفي سانغفي، إن هناك ثلاثة أطعمة يجب عدم وضعها في الثلاجة، وهي البصل، والثوم، والبطاطس.

وقدمت شرحاً وافياً لأسباب ضرورة عدم حفظ هذه الأطعمة داخل الثلاجة، وفقاً لمنشور عبر حسابها على إنستغرام، نقلته صحيفة دايلي ميل البريطانية.

البصل

وأوضحت سانغفي أن وضع البصل في الثلاجة يمكن أن يؤدي إلى نمو العفن عليه، نظراً للرطوبة الزائدة التي توفر

بيئة مثالية لنمو الجراثيم الفطرية، التي قد تتسبب تسمماً مع أعراض مثل القيء، وآلام المعدة، والإسهال.

ويعود السبب في ذلك إلى أن العفن - وهو نوع من الفطريات - قد ينتج مادة الميكوتوكسين، وهي مواد سامة قد تصيب الشخص بالمرض إذا تناولها.

ولذلك نصحت سانغفي بتخزين البصل في مكان بارد وجاف ومظلم، مثل الخزانة، بدلاً من الثلاجة.

الثوم

وقالت سانغفي إن "الثوم يبدأ في الإنبات ويصبح لزجاً عند تخزينه في الثلاجة، مما يفقده نكهته وقوته. وقد يصبح طعمه مراً وأقل جاذبية، وفي نفس الوقت قد ينمو عليه العفن والفطريات، مما يشكل خطراً على الصحة".

البطاطس

وأوضحت سانغفي أن تخزين البطاطس داخل الثلاجة يتسبب في تحويل النشويات إلى سكريات، ما يؤدي إلى طعم أكثر حلاوة وملمس خشن، محذرة: "لكن طهي هذه البطاطا المعدلة في درجات حرارة مرتفعة يمكن أن ينتج عنه مركب الأكريلاميد، وهو مركب قد يكون ضاراً".

وكان العلماء حذروا سابقاً من أن تخزين البطاطا النيئة في الثلاجة قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

شكوك

ومع ذلك، لا يزال هناك نقاش حول ما إذا كانت هذه الفكرة صحيحة أم لا.

يُعتقد لعقود أن تخزين البطاطس في درجات حرارة منخفضة يؤدي إلى تكوين كميات إضافية من السكريات.

وكان الخبراء يظنون أن هذه السكريات قد تتحول إلى مادة الأكريلاميد المسرطنة، عندما تُقلى أو تُحمص أو تُخبز.

وفي عام 2023، قامت وكالة معايير الغذاء (FSA) بتحديث إرشاداتها لتوضح أنه يمكن تخزين البطاطس "إما في الثلاجة أو في مكان بارد وجاف"

وشكك بروفيسور من كلية كينغز لندن في صحة نظرية السرطان المرتبطة بالبطاطس، إذ قال توماس ساندرز سابقاً للصحيفة، إن الأكريلاميد يتكون في درجات حرارة عالية، من خلال تفاعل مع حمض أميني يسمى "الأسباراغين"، مشيراً إلى أن هذا يحدث بشكل رئيسي أثناء القلي أو التحميص، لافتاً إلى أن نقع البطاطس قبل التحميص أو القلي يقلل من تكوين الأكريلاميد.

وأشار إلى أن البطاطس التي يتم تسخينها في المايكروويف أو تلك التي يتم طهيها أو غليانها فلا تحتوي على الأكريلاميد.

الموز والزنجبيل

بالإضافة إلى ذلك، حذرت سانغفي من حفظ أطعمة أخرى داخل الثلاجة، مثل "الموز"، نظراً لأن البرودة تجعله بنياً وطرياً للغاية، لأنها تعطل عملية نضجه، وكذلك "الزنجبيل"، إذ أن حفظه داخل الثلاجة يجعله جافاً وعديم الفائدة للطهي ويفقده نضارته وطعمه.