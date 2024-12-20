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بوساطة من ملك المغرب.. إطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين في بوركينا فاسو

12/20/2024 3:03:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 20:40

الرباط - أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية أنه، على إثر وساطة الملك محمد السادس العاهل المغربي استجاب فخامة السيد إبراهيم طراوري، رئيس جمهورية بوركينا فاسو، لطلب جلالته بإطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين بواجادوجو منذ ديسمبر 2023.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذه المبادرة الإنسانية تمت بفضل العلاقات المتميزة التي تربط جلالة الملك محمد السادس، بالرئيس طراوري، والعلاقات العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاسو.

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