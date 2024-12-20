بوساطة من ملك المغرب.. إطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين في بوركينا فاسو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 20:40
الرباط - أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية أنه، على إثر وساطة الملك محمد السادس العاهل المغربي استجاب فخامة السيد إبراهيم طراوري، رئيس جمهورية بوركينا فاسو، لطلب جلالته بإطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين بواجادوجو منذ ديسمبر 2023.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذه المبادرة الإنسانية تمت بفضل العلاقات المتميزة التي تربط جلالة الملك محمد السادس، بالرئيس طراوري، والعلاقات العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاسو.
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