قرار حكومي لصالح طلبة المنح الجامعية بالأردن

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- Khaberni) خبرني - أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، عن قرار هام أصدره مجلس الوزراء يهدف إلى إنصاف الطلبة الحاصلين على منح جامعية كاملة.
وأوضح الخطيب أن القرار يشمل الطلبة المستفيدين من منح أوائل المملكة، أوائل الألوية، أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب، منح الصندوق الأردني الهاشمي، ومنح جيوب الفقر، سواءً الذين تخرجوا أو ما زالوا على مقاعد الدراسة.
وينص القرار على إعفاء هؤلاء الطلبة من الالتزام بتقديم طلب استخدام لديوان الخدمة المدنية بعد التخرج، وكذلك إعفاؤهم من المبالغ المالية والغرامات المترتبة عليهم نتيجة عدم تقديم الطلب، بغض النظر عن إرسال أسمائهم إلى مديرية الأموال الأميرية. كما أكد الخطيب أن عملية استرداد المبالغ ستتوقف تماماً عن الطلبة، في حين أن من تم استرداد المبالغ منه قبل صدور القرار لن يتمكن من استعادتها.
وأضاف أن القرار يأتي تقديرًا للطلبة وحرصًا على دعمهم ومساندتهم في مسيرتهم التعليمية.
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