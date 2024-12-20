قرار حكومي لصالح طلبة المنح الجامعية بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، عن قرار هام أصدره مجلس الوزراء يهدف إلى إنصاف الطلبة الحاصلين على منح جامعية كاملة.

وأوضح الخطيب أن القرار يشمل الطلبة المستفيدين من منح أوائل المملكة، أوائل الألوية، أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب، منح الصندوق الأردني الهاشمي، ومنح جيوب الفقر، سواءً الذين تخرجوا أو ما زالوا على مقاعد الدراسة.

وينص القرار على إعفاء هؤلاء الطلبة من الالتزام بتقديم طلب استخدام لديوان الخدمة المدنية بعد التخرج، وكذلك إعفاؤهم من المبالغ المالية والغرامات المترتبة عليهم نتيجة عدم تقديم الطلب، بغض النظر عن إرسال أسمائهم إلى مديرية الأموال الأميرية. كما أكد الخطيب أن عملية استرداد المبالغ ستتوقف تماماً عن الطلبة، في حين أن من تم استرداد المبالغ منه قبل صدور القرار لن يتمكن من استعادتها.

وأضاف أن القرار يأتي تقديرًا للطلبة وحرصًا على دعمهم ومساندتهم في مسيرتهم التعليمية.