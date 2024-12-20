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وكالة كونا تشارك في ملتقى ديوان الخليج تأكيدا لريادتها الإعلامية

12/20/2024 2:34:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من شهد كمال (حدث.مصور)

الكويت - 20 - 12 (كونا) -- تشارك وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في "ديوان الخليج" الذي افتتح اليوم الجمعة برعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري.
وينظم "ديوان الخليج" أنشطة وفعاليات ثقافية واجتماعية وتكنولوجية تزامنا مع استضافة الكويت النسخة الـ 26 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26).
وتأتي مشاركة "كونا" في إطار التزامها بمسؤوليتها الإعلامية وتواجدها المستمر في مختلف الأحداث والفعاليات التي تعزز التعاون الإعلامي والثقافي في المنطقة.
ويعد "ديوان الخليج" الذي تنظمه الهيئة العامة للشباب ومؤسسة "ديوان هارفارد" منصة مهمة تجمع الإعلاميين والمفكرين من الوطن العربي لتبادل الرؤى والخبرات وكل ما يهم المنطقة لتعزيز الهوية الخليجية وهو ما يتماشى مع أهداف "كونا" لتعزيز حضورها الإعلامي الإقليمي والمساهمة الفعالة في تطوير المشهد الإعلامي الخليجي. (النهاية)

ش ه د / ه س ص



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