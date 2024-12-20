وكالة كونا تشارك في ملتقى ديوان الخليج تأكيدا لريادتها الإعلامية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من شهد كمال (حدث.مصور)
الكويت - 20 - 12 (كونا) -- تشارك وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في "ديوان الخليج" الذي افتتح اليوم الجمعة برعاية وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري.
وينظم "ديوان الخليج" أنشطة وفعاليات ثقافية واجتماعية وتكنولوجية تزامنا مع استضافة الكويت النسخة الـ 26 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26).
وتأتي مشاركة "كونا" في إطار التزامها بمسؤوليتها الإعلامية وتواجدها المستمر في مختلف الأحداث والفعاليات التي تعزز التعاون الإعلامي والثقافي في المنطقة.
ويعد "ديوان الخليج" الذي تنظمه الهيئة العامة للشباب ومؤسسة "ديوان هارفارد" منصة مهمة تجمع الإعلاميين والمفكرين من الوطن العربي لتبادل الرؤى والخبرات وكل ما يهم المنطقة لتعزيز الهوية الخليجية وهو ما يتماشى مع أهداف "كونا" لتعزيز حضورها الإعلامي الإقليمي والمساهمة الفعالة في تطوير المشهد الإعلامي الخليجي. (النهاية)
ش ه د / ه س ص
MENAFN20122024000071011013ID1109017822
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.