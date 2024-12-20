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سويسرا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق بشأن العلاقات الثنائية المستقبلية

12/20/2024 2:34:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برن - 20 - 12 (كونا) -- أعلنت الرئيسة السويسرية فيولا امهرد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة عن إتمام المفاوضات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي والتوصل الى اتفاق جديد وشامل مرضي للطرفين كخطوة هامة لإتمام الاتفاقات الثنائية بشكل رسمي في الربيع المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة السويسرية برن اكدت فيه أمهرد على أن الاتفاق هو مرحلة مهمة في المسار الثنائي المشترك بين سويسرا والاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار وتطوير العلاقات.
وقالت الرئيسة السويسرية إن العلاقات المستقرة والقوية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها ان تعزز القارة الأوروبية ككل خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية كمسألة الامن في أوروبا والحرب في أوكرانيا والأوضاع الاقتصادية العالمية.
ومن جانبها وصفت فون دير لاين الاتفاق بالتاريخي قائلة إن تعزيز الشراكة المستدامة بين الطرفين له أهمية كبيرة في السياق العالمي الأوسع وضرورة تعزيز الإجابات المشتركة امام التغيرات العالمية السريعة وأمام تغير القوى العالمية باستمرار وامام اشتداد المنافسة وتأثير التطور التكنولوجي".
كما اعتبرت الحكومة السويسرية في بيان منفصل ان التوصل الى اتفاق مرض بعد المفاوضات التي دامت ما يقرب من عشرة أشهر يعتبر خطوة كبيرة نحو استقرار العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
ويشمل الاتفاق تخصيص مبلغ قدره 130 مليون فرنك سويسري (نحو 66ر145 مليون دولار) سنويا لدعم التماسك بين سويسرا والاتحاد الأوروبي بدءا من عام 2030 فضلا عن تحديد مساهمة سنوية أخرى قدرها 350 مليون فرنك سويسري (نحو 392 مليون دولار) لدعم المشاريع في الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي بين عامي 2030 و2036.
كما أعلنت الحكومة السويسرية عن التوصل إلى اتفاقات جديدة لتعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها الكهرباء والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي النقل البري.
ويشمل الاتفاق أيضا الحفاظ على نظام الهجرة القائم على الاحتياجات الاقتصادية مع تحديد آلية لحماية سويسرا من التأثيرات السلبية لحركة الأشخاص الحرة بما في ذلك حماية سوق العمل السويسري.
ومن المقرر ان يتم عرض الاتفاقات على البرلمان السويسري ليطرحها أمام الشعب للموافقة عليها. (النهاية)

ا م خ / م م ج




MENAFN20122024000071011013ID1109017821

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