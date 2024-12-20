سويسرا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق بشأن العلاقات الثنائية المستقبلية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برن - 20 - 12 (كونا) -- أعلنت الرئيسة السويسرية فيولا امهرد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة عن إتمام المفاوضات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي والتوصل الى اتفاق جديد وشامل مرضي للطرفين كخطوة هامة لإتمام الاتفاقات الثنائية بشكل رسمي في الربيع المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة السويسرية برن اكدت فيه أمهرد على أن الاتفاق هو مرحلة مهمة في المسار الثنائي المشترك بين سويسرا والاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار وتطوير العلاقات.
وقالت الرئيسة السويسرية إن العلاقات المستقرة والقوية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها ان تعزز القارة الأوروبية ككل خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية كمسألة الامن في أوروبا والحرب في أوكرانيا والأوضاع الاقتصادية العالمية.
ومن جانبها وصفت فون دير لاين الاتفاق بالتاريخي قائلة إن تعزيز الشراكة المستدامة بين الطرفين له أهمية كبيرة في السياق العالمي الأوسع وضرورة تعزيز الإجابات المشتركة امام التغيرات العالمية السريعة وأمام تغير القوى العالمية باستمرار وامام اشتداد المنافسة وتأثير التطور التكنولوجي".
كما اعتبرت الحكومة السويسرية في بيان منفصل ان التوصل الى اتفاق مرض بعد المفاوضات التي دامت ما يقرب من عشرة أشهر يعتبر خطوة كبيرة نحو استقرار العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
ويشمل الاتفاق تخصيص مبلغ قدره 130 مليون فرنك سويسري (نحو 66ر145 مليون دولار) سنويا لدعم التماسك بين سويسرا والاتحاد الأوروبي بدءا من عام 2030 فضلا عن تحديد مساهمة سنوية أخرى قدرها 350 مليون فرنك سويسري (نحو 392 مليون دولار) لدعم المشاريع في الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي بين عامي 2030 و2036.
كما أعلنت الحكومة السويسرية عن التوصل إلى اتفاقات جديدة لتعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها الكهرباء والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي النقل البري.
ويشمل الاتفاق أيضا الحفاظ على نظام الهجرة القائم على الاحتياجات الاقتصادية مع تحديد آلية لحماية سويسرا من التأثيرات السلبية لحركة الأشخاص الحرة بما في ذلك حماية سوق العمل السويسري.
ومن المقرر ان يتم عرض الاتفاقات على البرلمان السويسري ليطرحها أمام الشعب للموافقة عليها. (النهاية)
ا م خ / م م ج
MENAFN20122024000071011013ID1109017821
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