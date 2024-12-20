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افتتاح ملتقى ديوان الخليج برعاية وزير الإعلام والشباب على هامش بطولة خليجي 26

12/20/2024 2:34:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 12 (كونا) -- افتتحت مساء اليوم الجمعة بمقر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي فعاليات "ملتقى ديوان الخليج" برعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري في خطوة نوعية لتعزيز روح الوحدة الخليجية وتقوية الروابط الثقافية والمعرفية بين دول المجلس.
ويعقد الملتقى بتنظيم مشترك بين الهيئة العامة للشباب ومؤسسة ديوان هارفارد غير الربحية على مدى أربعة أيام ينظم خلالها أنشطة وفعاليات ثقافية واجتماعية وتكنولوجية تزامنا مع استضافة الكويت النسخة الـ 26 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26).
وفي كلمة افتتاحية ألقاها نيابة عن راعي الملتقى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف عبد الله العدواني على أن ما يميز هذا الملتقى هو أنه يركز على الثقافة والفنون والعمل الشبابي وهي قوة ناعمة للمجتمعات وركيزة للتطور الفكري والحضاري.
وأكد العدواني حرص الهيئة العامة للشباب على دعم المشاريع والمبادرات والملتقيات الشبابية لتحقيق تطلعات الشباب وتعزيز مشاركتهم الفعالة في بناء مستقبل بلدهم تنفيذا لاستراتيجية الهيئة التي تعتمد على المشاركة والإبداع والإنتاج.
وأشار إلى أن مثل هذه الملتقيات تسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة فضلا عن إبراز الوجه الحضاري للكويت مشيدا بجهود منظمة "ديوان هارفارد" على التنظيم المميز للملتقى الذي يتضمن ورش عمل وندوات ومحاضرات يقدمها نحو 120 متحدثا خليجيا.
من جانبه قال المدير التنفيذي لديوان الخليج سعد الطامي في كلمته إن هذا الحدث الذي يجمع ابناء الخليج تحت مظلة الحوار والتعاون يجسد روح الوحدة الخليجية ما يؤكد شعار البطولة الخليجية "المستقبل خليجي" في ظل الاعتزاز بالهوية الخليجية والتراث الغني وتقاليدنا العريقة.
وأضاف الطامي أن الملتقى يشمل جلسات حوارية ثرية ولقاءات بمشاركة نخبة من المفكرين والإعلاميين والشباب الواعد في مسعى لتعزيز الحوار البناء والتفاعل المثمر بين الشباب الخليجي منوها بدور الإعلام والثقافة كركائز أساسية لنهضة المجتمعات.
وأوضح ان ديوان هارفارد يعمل كمنصة تجمع الخبراء والأكاديميين وصناع القرار والطلاب من جميع أنحاء العالم العربي لمناقشة قضايا حيوية تهم الشباب مع التركيز على مجالات متعددة تشمل الاقتصاد والقانون والسياسة والثقافة وتمكين الشباب والمرأة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات.
حضر حفل الافتتاح المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبد الله والعديد من المسؤولين في جهات الدولة المشاركة بالملتقى والمجتمع المدني والقطاع الخاص وجرى فيه تكريم العديد من الجهات المشاركة في إنجاح الملتقى ومنها وكالة الأنباء الكويتية(كونا). (النهاية) ف ش ا / ه س ص

MENAFN20122024000071011013ID1109017820

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