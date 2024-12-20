افتتاح ملتقى ديوان الخليج برعاية وزير الإعلام والشباب على هامش بطولة خليجي 26

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 12 (كونا) -- افتتحت مساء اليوم الجمعة بمقر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي فعاليات "ملتقى ديوان الخليج" برعاية وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري في خطوة نوعية لتعزيز روح الوحدة الخليجية وتقوية الروابط الثقافية والمعرفية بين دول المجلس.
ويعقد الملتقى بتنظيم مشترك بين الهيئة العامة للشباب ومؤسسة ديوان هارفارد غير الربحية على مدى أربعة أيام ينظم خلالها أنشطة وفعاليات ثقافية واجتماعية وتكنولوجية تزامنا مع استضافة الكويت النسخة الـ 26 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26).
وفي كلمة افتتاحية ألقاها نيابة عن راعي الملتقى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف عبد الله العدواني على أن ما يميز هذا الملتقى هو أنه يركز على الثقافة والفنون والعمل الشبابي وهي قوة ناعمة للمجتمعات وركيزة للتطور الفكري والحضاري.
وأكد العدواني حرص الهيئة العامة للشباب على دعم المشاريع والمبادرات والملتقيات الشبابية لتحقيق تطلعات الشباب وتعزيز مشاركتهم الفعالة في بناء مستقبل بلدهم تنفيذا لاستراتيجية الهيئة التي تعتمد على المشاركة والإبداع والإنتاج.
وأشار إلى أن مثل هذه الملتقيات تسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة فضلا عن إبراز الوجه الحضاري للكويت مشيدا بجهود منظمة "ديوان هارفارد" على التنظيم المميز للملتقى الذي يتضمن ورش عمل وندوات ومحاضرات يقدمها نحو 120 متحدثا خليجيا.
من جانبه قال المدير التنفيذي لديوان الخليج سعد الطامي في كلمته إن هذا الحدث الذي يجمع ابناء الخليج تحت مظلة الحوار والتعاون يجسد روح الوحدة الخليجية ما يؤكد شعار البطولة الخليجية "المستقبل خليجي" في ظل الاعتزاز بالهوية الخليجية والتراث الغني وتقاليدنا العريقة.
وأضاف الطامي أن الملتقى يشمل جلسات حوارية ثرية ولقاءات بمشاركة نخبة من المفكرين والإعلاميين والشباب الواعد في مسعى لتعزيز الحوار البناء والتفاعل المثمر بين الشباب الخليجي منوها بدور الإعلام والثقافة كركائز أساسية لنهضة المجتمعات.
وأوضح ان ديوان هارفارد يعمل كمنصة تجمع الخبراء والأكاديميين وصناع القرار والطلاب من جميع أنحاء العالم العربي لمناقشة قضايا حيوية تهم الشباب مع التركيز على مجالات متعددة تشمل الاقتصاد والقانون والسياسة والثقافة وتمكين الشباب والمرأة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات.
حضر حفل الافتتاح المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبد الله والعديد من المسؤولين في جهات الدولة المشاركة بالملتقى والمجتمع المدني والقطاع الخاص وجرى فيه تكريم العديد من الجهات المشاركة في إنجاح الملتقى ومنها وكالة الأنباء الكويتية(كونا). (النهاية) ف ش ا / ه س ص
MENAFN20122024000071011013ID1109017820
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