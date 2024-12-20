وزير الإعلام والشباب يستقبل وزير الرياضة والشباب القطري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 12 (كونا) -- استقبل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
عبدالرحمن المطيري مساء اليوم الجمعة في مطار الكويت الدولي وزير الرياضة والشباب في دولة قطر الشقيقة ورئيس اتحاد كرة القدم
الخليجي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة زيارته للبلاد لحضور حفل افتتاح البطولة غدا السبت برعاية أميرية سامية.
ورحب الوزير المطيري في تصريح صحفي
بالزيارة التي تأتي تجسيدا للعلاقات المتجذرة التي تجمع البلدين الشقيقين معتبرا ان مثل هذه المناسبات الرياضية فرصة لإلتقاء الاشقاء و العمل المشترك لتعزيز العمل الشبابي والرياضي.
وأعرب عن سعادته بحضور الأشقاء من دول الخليج العربية في بلدهم الكويت للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي تعد تجمعا أخويا يجسد روابط التعاون والعمل المشترك بين الدول الثماني المشاركة في البطولة. (النهاية)
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