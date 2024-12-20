Friday, 20 December 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الإعلام والشباب يستقبل وزير الرياضة والشباب القطري

12/20/2024 2:34:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 12 (كونا) -- استقبل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم عبدالرحمن المطيري مساء اليوم الجمعة في مطار الكويت الدولي وزير الرياضة والشباب في دولة قطر الشقيقة ورئيس اتحاد كرة القدم الخليجي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة زيارته للبلاد لحضور حفل افتتاح البطولة غدا السبت برعاية أميرية سامية.
ورحب الوزير المطيري في تصريح صحفي بالزيارة التي تأتي تجسيدا للعلاقات المتجذرة التي تجمع البلدين الشقيقين معتبرا ان مثل هذه المناسبات الرياضية فرصة لإلتقاء الاشقاء و العمل المشترك لتعزيز العمل الشبابي والرياضي.
وأعرب عن سعادته بحضور الأشقاء من دول الخليج العربية في بلدهم الكويت للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي تعد تجمعا أخويا يجسد روابط التعاون والعمل المشترك بين الدول الثماني المشاركة في البطولة. (النهاية)

ح م ش / ه س ص



MENAFN20122024000071011013ID1109017819

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث