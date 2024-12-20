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السعودية ترحب يتبني الأمم المتحدة قرارا لصالح الشعب الفلسطيني

12/20/2024 2:34:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 20 - 12 (كونا) -- رحبت وزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته النرويج بالشراكة مع المملكة وعدد من الدول يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الاخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يعكس دعم المملكة الثابت للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمنت السعودية موقف الدول التي أيدت القرار معتبرة ذلك خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة الدولية.
ويأتي ذلك بعد مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) على قانونين أحدهما يحظر أنشطة الأونروا والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية. (النهاية)

خ ن ش / م م ج



MENAFN20122024000071011013ID1109017818

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