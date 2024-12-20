السعودية ترحب يتبني الأمم المتحدة قرارا لصالح الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 20 - 12 (كونا) -- رحبت وزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته النرويج بالشراكة مع المملكة وعدد من الدول يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الاخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يعكس دعم المملكة الثابت للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمنت السعودية موقف الدول التي أيدت القرار معتبرة ذلك خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة الدولية.
ويأتي ذلك بعد مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) على قانونين أحدهما يحظر أنشطة الأونروا والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
MENAFN20122024000071011013ID1109017818
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