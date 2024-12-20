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مصر تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على تمويل بأكثر من مليار دولار لدعم اقتصادها

12/20/2024 2:34:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 12 (كونا)-- أعلنت مصر اليوم الجمعة عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لها بقيمة مليار يورو (نحو 04ر1 مليار دولار) ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة خمسة مليارات يورو ( نحو 2ر5 مليار دولار) سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط في بيان أن هذا التمويل هو جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي لافتة إلى أن وزارتها عملت مع كافة الشركاء لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة فضلا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن وزارة التخطيط عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية واستضافت بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتي تستهدف تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال وتحفيز التحول الأخضر.
ولفتت إلى أنه على مدار ستة أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاث لبرنامج الإصلاحات الهيكلية ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيا وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية.
واشارت إلى صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
واشارت إلى أن الإصلاحات تضمنت ايضا إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي وعلى مستوى التحول الأخضر اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024 كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت المشاط أن موافقة المفوضية الأوروبية تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
واعتبرت أن القمة المصرية الأوروبية هي نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين موضحة أنها شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية.
وأشارت إلى أنه بموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 4ر7 مليار يورو (نحو 7ر7 مليار دولار) لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر ومساندة الاقتصاد المصري وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري. (النهاية)

ا س م / م م ج




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