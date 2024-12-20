وكيل وزارة الإعلام: جاهزية تامة لنقل منافسات كأس الخليج العربي بأعلى المعايير

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 12 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن اليوم الجمعة أن جميع قطاعات الوزارة جاهزة تماما لنقل منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26) وفق أعلى المعايير التقنية والإعلامية لضمان تقديم تجربة فريدة ومتميزة للمشاهدين في داخل الكويت وخارجها.
وأشار وكيل وزارة الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك يأتي بتوجيه من وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبد الرحمن المطيري.
وتابع أنه جرى الوقوف على جاهزية الاستوديوهات التلفزيونية والاذاعية ومعدات النقل الخارجي لضمان جودة البث المباشر والصوت والصورة بما يتماشى مع مكانة البطولة.
ولفت الى أنه جرى تشكيل فريق إعلامي متخصص يضم نخبة من المعلقين والمحللين الرياضيين والمراسلين الميدانيين لضمان تغطية متكاملة لجميع المباريات والفعاليات المصاحبة كما ستقدم الوزارة مجموعة متنوعة من البرامج التحليلية والتفاعلية لتسليط الضوء على أجواء البطولة حول المنتخبات المشاركة وأبرز الأحداث.
وأشار الى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الإعلامية الخليجية لضمان نقل الرسالة الإعلامية وتعزيز الروح الرياضية بين الجماهير الخليجية مبينا أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتوفير وسائل تواصل مباشرة مع الجمهور من خلال المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتلبية توقعاتهم ومشاركتهم في أجواء البطولة.
ولفت الدكتور محيسن إلى أن الوزارة نفذت الحملة الإعلامية التسويقية لهذا الحدث الرياضي المهم تحت شعار "المستقبل خليجي" إذ شملت التغطيات الإعلامية والتسويق عبر وسائل الإعلام المختلفة وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من بينها بلدية الكويت وشركات الدعاية والإعلان لتقديم محتوى مميز يعرض الشعار الرسمي للبطولة "خليجي زين 26" على اللوحات الرقمية والإعلانات المنتشرة في البلاد وكذلك التعاون مع وزارة الداخلية لبث شعار البطولة عبر اللوحات المرورية المنتشرة في الطرق الرئيسية.
وأضاف أن الحملة الإعلامية تعكس تعاون مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى المجتمع المدني لتحقيق الغاية المنشودة في نجاح استضافة هذه البطولة الغالية وفق خطة متكاملة لتسويق الشعار الرسمي "المستقبل خليجي" عبر الشاشات الرقمية في الشوارع والطرق الرئيسية والمجمعات التجارية والأسواق العامة ومطار الكويت الدولي بما يعكس روح العمل الجماعي بين المؤسسات لتحقيق هدف مشترك يتمثل في إخراج هذا الحدث الرياضي بأفضل صورة تليق بمكانة دولة الكويت.
وأكد الدكتور محيسن أن بطولة خليجي زين 26 تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الرياضية والإعلامية بين دول الخليج متمنيا النجاح لجميع المنتخبات المشاركة. (النهاية) م د م / ه س ص
MENAFN20122024000071011013ID1109017816
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