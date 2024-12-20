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وكيل وزارة الإعلام: جاهزية تامة لنقل منافسات كأس الخليج العربي بأعلى المعايير

12/20/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 12 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن اليوم الجمعة أن جميع قطاعات الوزارة جاهزة تماما لنقل منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) وفق أعلى المعايير التقنية والإعلامية لضمان تقديم تجربة فريدة ومتميزة للمشاهدين في داخل الكويت وخارجها.
وأشار وكيل وزارة الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك يأتي بتوجيه من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبد الرحمن المطيري.
وتابع أنه جرى الوقوف على جاهزية الاستوديوهات التلفزيونية والاذاعية ومعدات النقل الخارجي لضمان جودة البث المباشر والصوت والصورة بما يتماشى مع مكانة البطولة.
ولفت الى أنه جرى تشكيل فريق إعلامي متخصص يضم نخبة من المعلقين والمحللين الرياضيين والمراسلين الميدانيين لضمان تغطية متكاملة لجميع المباريات والفعاليات المصاحبة كما ستقدم الوزارة مجموعة متنوعة من البرامج التحليلية والتفاعلية لتسليط الضوء على أجواء البطولة حول المنتخبات المشاركة وأبرز الأحداث.
وأشار الى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الإعلامية الخليجية لضمان نقل الرسالة الإعلامية وتعزيز الروح الرياضية بين الجماهير الخليجية مبينا أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتوفير وسائل تواصل مباشرة مع الجمهور من خلال المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتلبية توقعاتهم ومشاركتهم في أجواء البطولة.
ولفت الدكتور محيسن إلى أن الوزارة نفذت الحملة الإعلامية التسويقية لهذا الحدث الرياضي المهم تحت شعار "المستقبل خليجي" إذ شملت التغطيات الإعلامية والتسويق عبر وسائل الإعلام المختلفة وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من بينها بلدية الكويت وشركات الدعاية والإعلان لتقديم محتوى مميز يعرض الشعار الرسمي للبطولة "خليجي زين 26" على اللوحات الرقمية والإعلانات المنتشرة في البلاد وكذلك التعاون مع وزارة الداخلية لبث شعار البطولة عبر اللوحات المرورية المنتشرة في الطرق الرئيسية.
وأضاف أن الحملة الإعلامية تعكس تعاون مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى المجتمع المدني لتحقيق الغاية المنشودة في نجاح استضافة هذه البطولة الغالية وفق خطة متكاملة لتسويق الشعار الرسمي "المستقبل خليجي" عبر الشاشات الرقمية في الشوارع والطرق الرئيسية والمجمعات التجارية والأسواق العامة ومطار الكويت الدولي بما يعكس روح العمل الجماعي بين المؤسسات لتحقيق هدف مشترك يتمثل في إخراج هذا الحدث الرياضي بأفضل صورة تليق بمكانة دولة الكويت.
وأكد الدكتور محيسن أن بطولة خليجي زين 26 تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الرياضية والإعلامية بين دول الخليج متمنيا النجاح لجميع المنتخبات المشاركة. (النهاية) م د م / ه س ص

MENAFN20122024000071011013ID1109017816

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