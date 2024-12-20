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المحافظون يرفعون التهاني لمقام سمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم

12/20/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 12 (كونا) -- رفع محافظو محافظات البلاد الست اليوم الجمعة أسمى آيات التهنئة والتبريكات وأصدقها لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم.
ورفع محافظ العاصمة الشيخ عبد الله سالم العلي الصباح في تصريح صحفي أسمى آيات التهنئة لمقام سمو أمير البلاد بمناسبة مرور عام على تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.
ودعا المولى عزوجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على سموه بدوام الصحة والعافية وأن يشمل سموه بكرمه ورعايته ويحفظه قائدا وذخرا للكويت الحبيبة.
واستذكر بكل الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب أهل الكويت جميعا الإنجازات التي تحققت في عهد سموه بجميع المجالات والميادين بفضل من الله تعالى وبفضل السياسة الحكيمة الرشيدة والرؤية السديدة نحو كويت التطور والازدهار والتنمية الشاملة.
ودعا المولى عز وجل أن يغمر سموه بحفظه ويسدد على طريق الخير خطاه وأن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية ويديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.
ومن جانبه رفع محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح أسمى آيات التهاني وَالتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الأولى على تولي سموه مقاليد الحكم ومناداته أميرا لدولة الكويت.
وقال إنه قد كان لمعاصرة سموه للحكام السابقين لدولة الكويت المغفور لهم بإذن الله تعالى الشيخ جابر الأحمد والشيخ صباح الأحمد والشيخ نواف الأحمد رحمهم الله دور مهم في اكتساب سموه الخبرة والحنكة السياسية.
وأوضح أن صاحب السمو حقق إنجازات خلال العام الأول باتخاذ قرارات فاعلة كان لها أثر كبير في جميع المستويات التي تساهم في تحقيق رؤية الكويت 2035.
وذكر أن سموه حريص على تقوية الروابط الخليجية والعربية حيث استهل منذ البداية جولاته بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة مما كان لها الأثر البالغ في تقوية وتعزيز علاقات دولة الكويت بالأشقاء.
وأكد أن سموه هو الداعم الأول لتفعيل دور المحافظين والمحافظات وتنظيم دورها لتنفيذ سياسة الدولة العامة ومتابعة المشروعات لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاشراف على كل ما من شانه الارتقاء بالخدمات العامة وخدمه أهالي المحافظات.
ودعا الله عز وجل أن يحفظ لنا سور الكويت حضرة صاحب السمو وان يديم على سموه موفور الصحة والعافية وعلى دولة الكويت الامن والامان والتقدم والرخاء تحت ظل قيادة الحكيمة.
وبدوره رفع محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح إلى مقام السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أصدق عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه حفظه الله ورعاه سدة الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد.
ودعا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا ويديم عليكم موفور الصحة والعافية ويحفظكم قائدا لمسيرتنا وذخرا لوطننا الغالي ووالدا وسندا للجميع.
وقال اننا نستذكر بكل اعتزاز دور سموكم الحكيم في قيادة البلاد وترسيخ النهج الإصلاحي خلال الفترة الماضية داعين الله تعالى أن يسدد خطاكم لاستكمال مسيرة الإنجازات والعطاء من أجل تقدم ورفعة وطننا الحبيب وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي وأن تنعم الكويت تحت قيادة سموكم بمزيد من التطور والازدهار في المجالات كافة وأن تظل بلادنا في عز ورخاء وأمن ونماء هامتها شامخة عملاقة ورايتها عالية خفاقة وأن يمد سموكم بالعمر المديد ويمتعكم بموفور الصحة والعافية.
من جانبه هنأ محافظ الجهراء حمد الحبشي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الغالية لتوليه مقاليد الحكم.
وقال محافظ الجهراء في تصريح صحفي بانه نيابة عني وعن أهالي محافظة الجهراء أتشرف بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى الغالية لتوليه مقاليد الحكم داعيا الله سبحانه وتعالى أن يمد سموه بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه لقيادة الكويت نحو المزيد من التقدم والازدهار.
وأضاف لقد جاء عهد سموه ليواصل مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها قادة الكويت المخلصون محققا رؤى حكيمة عززت من مكانة الكويت إقليميا ودوليا ومجسدا قيم التكاتف والوحدة الوطنية التي طالما كانت ركيزة استقرار الوطن.
وتابع "نجدد في محافظة الجهراء قيادة وأهالي ولاءنا لقيادتنا الحكيمة مؤكدين اعتزازنا بالرؤية السديدة لسموه التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ أسس الأمن والاستقرار".
وأشاد بالدور الفاعل والتعاون الوثيق الذي يقدمه سمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في مساندة حضرة صاحب السمو ودعم جهود القيادة لمواصلة مسيرة النهضة والبناء بما يعكس رؤية متكاملة تعزز مستقبل الكويت وأبنائها.
ودعا الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.
ومن جانبه رفع محافظ حولي علي الأصفر أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم.
واستذكر خلال هذه المناسبة العزيزة ما قام به سموه رعاه الله في سبيل تعزيز مسيرة التنمية والاستقرار والمحافظة على الهوية الكويتية ومحاربة الفساد وجميع أشكال التجاوزات.
وأشار إلى القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى التي اسهمت في تعزيز أمن البلاد وترسيخ قيم الالتزام وتطبيق القانون على الجميع عبر تأصيل مبدأ الالتزام مما انعكس على تطوير جميع القطاعات في الدولة مما يؤكد رؤية سموه الحكيمة لمستقبل أكثر مسؤولية.
ودعا المولى عز وجل أن يمد سموه بعونه على حمل هذه الأمانة الكبيرة و المسؤولية العظيمة وتوفيقه على مواصلة مسيرة الحفاظ على الوطن العزيز متمنيا من المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها الوفي من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة.
ومن جهته قال محافظ مبارك الكبير الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح بالاصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني موظفي ومنتسبي محافظة مبارك الكبير أرفع لمقامكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور عام على تولي سموكم مقاليد الحكم في وطننا الغالي الكويت.
وأعرب عن خالص مشاعر التقدير والوفاء والولاء الذي نحمله جميعا و بحمله الشعب الكويتي لسموكم.
وتابع استذكر بكل اعتزاز ما قدمتموه من دور حكيم في قيادة البلاد خلال الفترة الماضية ودوركم المشهود في ترسيخ النهج الإصلاحي الذي شهدته دولة الكويت من حماية وخدمة وتوفير الامان والاستقرار.
وتابع "أدعو الله عز وجل أن يعين سموكم على حمل الامانة والمسؤولية العظيمة وأن يوفقكم بما تحملونه من رغبة صادقة وحكمة بالغة لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي وأن تنعم بلادنا الحبيبة تحت قيادتكم الحكيمة بمزيد من التقدم والازدهار والنهضة والعطاء والنماء في المجالات كافة وأن يديم على بلدنا الكويت الامن والاستقرار ويحفظها من كل مكروه و يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية ويوفقكم ويسدد خطاكم في دروب الخير والعطاء. (النهاية)

ح م د / ه س ص



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