المحافظون يرفعون التهاني لمقام سمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 12 (كونا) -- رفع محافظو محافظات البلاد الست اليوم الجمعة أسمى آيات التهنئة والتبريكات وأصدقها لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم.
ورفع محافظ العاصمة الشيخ عبد الله سالم العلي الصباح في تصريح صحفي
أسمى آيات التهنئة لمقام سمو أمير البلاد بمناسبة مرور عام على تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.
ودعا المولى عزوجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على سموه بدوام الصحة والعافية وأن يشمل سموه بكرمه ورعايته ويحفظه قائدا وذخرا للكويت الحبيبة.
واستذكر بكل الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب أهل الكويت جميعا الإنجازات التي تحققت في عهد سموه بجميع المجالات والميادين بفضل من الله تعالى وبفضل السياسة الحكيمة الرشيدة والرؤية السديدة نحو كويت التطور والازدهار والتنمية الشاملة.
ودعا المولى عز وجل أن يغمر سموه بحفظه ويسدد على طريق الخير خطاه وأن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية ويديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.
ومن جانبه رفع محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح أسمى آيات التهاني وَالتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الأولى على تولي سموه مقاليد الحكم ومناداته أميرا لدولة الكويت.
وقال إنه قد كان لمعاصرة سموه للحكام السابقين لدولة الكويت المغفور لهم بإذن الله تعالى الشيخ جابر الأحمد والشيخ صباح الأحمد والشيخ نواف الأحمد رحمهم الله دور مهم في اكتساب سموه الخبرة والحنكة السياسية.
وأوضح أن صاحب السمو حقق إنجازات خلال العام الأول باتخاذ قرارات فاعلة كان لها أثر كبير في جميع المستويات التي تساهم في تحقيق رؤية الكويت 2035.
وذكر أن سموه حريص على تقوية الروابط الخليجية والعربية حيث استهل منذ البداية جولاته بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة مما كان لها الأثر البالغ في تقوية وتعزيز علاقات دولة الكويت بالأشقاء.
وأكد أن سموه هو الداعم الأول لتفعيل دور المحافظين والمحافظات وتنظيم دورها لتنفيذ سياسة الدولة العامة ومتابعة المشروعات لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاشراف على كل ما من شانه الارتقاء بالخدمات العامة وخدمه أهالي المحافظات.
ودعا الله عز وجل أن يحفظ لنا سور الكويت حضرة صاحب السمو وان يديم على سموه موفور الصحة والعافية وعلى دولة الكويت الامن والامان والتقدم والرخاء تحت ظل قيادة الحكيمة.
وبدوره رفع محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح إلى مقام السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أصدق عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه حفظه الله ورعاه سدة الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد.
ودعا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا ويديم عليكم موفور الصحة والعافية ويحفظكم قائدا لمسيرتنا وذخرا لوطننا الغالي ووالدا وسندا للجميع.
وقال اننا نستذكر بكل اعتزاز دور سموكم الحكيم في قيادة البلاد وترسيخ النهج الإصلاحي خلال الفترة الماضية داعين الله تعالى أن يسدد خطاكم لاستكمال مسيرة الإنجازات والعطاء من أجل تقدم ورفعة وطننا الحبيب وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي وأن تنعم الكويت تحت قيادة سموكم بمزيد من التطور والازدهار في المجالات كافة وأن تظل بلادنا في عز ورخاء وأمن ونماء هامتها شامخة عملاقة ورايتها عالية خفاقة وأن يمد سموكم بالعمر المديد ويمتعكم بموفور الصحة والعافية.
من جانبه هنأ محافظ الجهراء حمد الحبشي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الغالية لتوليه مقاليد الحكم.
وقال محافظ الجهراء في تصريح صحفي بانه نيابة عني وعن أهالي محافظة الجهراء أتشرف بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى الغالية لتوليه مقاليد الحكم داعيا الله سبحانه وتعالى أن يمد سموه بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه لقيادة الكويت نحو المزيد من التقدم والازدهار.
وأضاف لقد جاء عهد سموه ليواصل مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها قادة الكويت المخلصون محققا رؤى حكيمة عززت من مكانة الكويت إقليميا ودوليا ومجسدا قيم التكاتف والوحدة الوطنية التي طالما كانت ركيزة استقرار الوطن.
وتابع "نجدد في محافظة الجهراء قيادة وأهالي ولاءنا لقيادتنا الحكيمة مؤكدين اعتزازنا بالرؤية السديدة لسموه التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ أسس الأمن والاستقرار".
وأشاد بالدور الفاعل والتعاون الوثيق الذي يقدمه سمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في مساندة حضرة صاحب السمو ودعم جهود القيادة لمواصلة مسيرة النهضة والبناء بما يعكس رؤية متكاملة تعزز مستقبل الكويت وأبنائها.
ودعا الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.
ومن جانبه رفع محافظ حولي علي الأصفر أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم.
واستذكر خلال هذه المناسبة العزيزة ما قام به سموه رعاه الله في سبيل تعزيز مسيرة التنمية والاستقرار والمحافظة على الهوية الكويتية ومحاربة الفساد وجميع أشكال التجاوزات.
وأشار إلى القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى التي اسهمت في تعزيز أمن البلاد وترسيخ قيم الالتزام وتطبيق القانون على الجميع عبر تأصيل مبدأ الالتزام مما انعكس على تطوير جميع القطاعات في الدولة مما يؤكد رؤية سموه الحكيمة لمستقبل أكثر مسؤولية.
ودعا المولى عز وجل أن يمد سموه بعونه على حمل هذه الأمانة الكبيرة و المسؤولية العظيمة وتوفيقه على مواصلة مسيرة الحفاظ على الوطن العزيز متمنيا من المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها الوفي من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة.
ومن جهته قال محافظ مبارك الكبير الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح بالاصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني موظفي ومنتسبي محافظة مبارك الكبير أرفع لمقامكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور عام على تولي سموكم مقاليد الحكم في وطننا الغالي الكويت.
وأعرب عن خالص مشاعر التقدير والوفاء والولاء الذي نحمله جميعا و بحمله الشعب الكويتي لسموكم.
وتابع استذكر بكل اعتزاز ما قدمتموه من دور حكيم في قيادة البلاد خلال الفترة الماضية ودوركم المشهود في ترسيخ النهج الإصلاحي الذي شهدته دولة الكويت من حماية وخدمة وتوفير الامان والاستقرار.
وتابع "أدعو الله عز وجل أن يعين سموكم على حمل الامانة والمسؤولية العظيمة وأن يوفقكم بما تحملونه من رغبة صادقة وحكمة بالغة لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي وأن تنعم بلادنا الحبيبة تحت قيادتكم الحكيمة بمزيد من التقدم والازدهار والنهضة والعطاء والنماء في المجالات كافة وأن يديم على بلدنا الكويت الامن والاستقرار ويحفظها من كل مكروه و يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية ويوفقكم ويسدد خطاكم في دروب الخير والعطاء. (النهاية)
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MENAFN20122024000071011013ID1109017815