إسبانيا تمنح اللجوء السياسي لزعيم المعارضة الفنزويلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 20 - 12 (كونا) -- أعلن وزير
الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الجمعة أن بلاده منحت اللجوء السياسي لزعيم المعارضة الفنزويلي إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي وصل إلى أراضيها في شهر سبتمبر الماضي.
وقال ألباريس خلال مثوله أمام لجنة الشؤون الايبيرية - الأمريكية في مجلس النواب الإسباني انه اجتمع في وقت سابق اليوم مع غونزاليس ونقل إليه الخبر مشيرا إلى انه بات يتمتع بالحرية الكاملة والاجتماع بمن يريد.
ولفت إلى ان إسبانيا والدول الأوروبية تدعم عملية انتقال ديمقراطي سلمي وشامل في فنزويلا مع احترام حقوق الإنسان وكذلك إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين كما ستحشد كافة الأدوات المتاحة لدعم الديمقراطية والانتقال السلمي في ذلك البلد.
ووصل غونزاليس إلى إسبانيا في الثامن من شهر سبتمبر الماضي على متن طائرة عسكرية إسبانية بعدما لجأ إلى سفارتها في العاصمة كاراكاس طالبا اللجوء إثر إصدار القضاء الفنزويلي أمر اعتقال بحقه بتهم جرائم تتعلق بمزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو الماضي.
وأشارت نتائج التصويت التي نشرتها المعارضة الفنزويلية إلى فوز مرشحها غونزاليس في حين طعنت عدة دول بينها إسبانيا بالنتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي منحت الرئيس نيكولاس مادورو ولاية ثالثة.
وأقر البرلمان الأوروبي في سبتمبر الماضي قرارا يعترف فيه بإدموندو غونزاليس رئيسا شرعيا لفنزويلا كما اعتبرته الإدارة الأمريكية رئيسا منتخبا لذلك البلد الأمر ما نددت به حكومة كاراكاس. (النهاية)
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