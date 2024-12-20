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إسبانيا تمنح اللجوء السياسي لزعيم المعارضة الفنزويلي

12/20/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 20 - 12 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الجمعة أن بلاده منحت اللجوء السياسي لزعيم المعارضة الفنزويلي إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي وصل إلى أراضيها في شهر سبتمبر الماضي.
وقال ألباريس خلال مثوله أمام لجنة الشؤون الايبيرية - الأمريكية في مجلس النواب الإسباني انه اجتمع في وقت سابق اليوم مع غونزاليس ونقل إليه الخبر مشيرا إلى انه بات يتمتع بالحرية الكاملة والاجتماع بمن يريد.
ولفت إلى ان إسبانيا والدول الأوروبية تدعم عملية انتقال ديمقراطي سلمي وشامل في فنزويلا مع احترام حقوق الإنسان وكذلك إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين كما ستحشد كافة الأدوات المتاحة لدعم الديمقراطية والانتقال السلمي في ذلك البلد.
ووصل غونزاليس إلى إسبانيا في الثامن من شهر سبتمبر الماضي على متن طائرة عسكرية إسبانية بعدما لجأ إلى سفارتها في العاصمة كاراكاس طالبا اللجوء إثر إصدار القضاء الفنزويلي أمر اعتقال بحقه بتهم جرائم تتعلق بمزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو الماضي.
وأشارت نتائج التصويت التي نشرتها المعارضة الفنزويلية إلى فوز مرشحها غونزاليس في حين طعنت عدة دول بينها إسبانيا بالنتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي منحت الرئيس نيكولاس مادورو ولاية ثالثة.
وأقر البرلمان الأوروبي في سبتمبر الماضي قرارا يعترف فيه بإدموندو غونزاليس رئيسا شرعيا لفنزويلا كما اعتبرته الإدارة الأمريكية رئيسا منتخبا لذلك البلد الأمر ما نددت به حكومة كاراكاس. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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