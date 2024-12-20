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«زِد» تكشف عن رؤية 'التجارة المتكاملة المبتكرة

12/20/2024 2:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت ((زِد))، المنصة العاملة في مجال تقنيات التجارة الالكترونية وادارة التجزئة بالمملكة العربية السعودية، عن رؤيتها الجديدة "التجارة المتكاملة"، وهي منظومة موحدة تعيد تعريف ادارة تجارة التجزئة في العصر الرقمي. جاء ذلك خلال مؤتمر”ريبل 2024“، الحدث السنوي الذي نظمته الشركة في حي جاكس في الرياض.

شهد الحدث، الذي يُعد محطة فارقة في مسيرة الابتكار في قطاع التجزئة بالمملكة والمنطقة، بحضور أكثر من 1000 شخصية بينهم نخبة من قادة قطاع التجزئة، وممثلين حكوميين، وعشاق التكنولوجيا، وروّاد الأعمال.
تهدف رؤية "التجارة المتكاملة" إلى توحيد جميع جوانب تجارة التجزئة في منظومة واحدة متكاملة، مما يمكّن التجار من تحقيق مبيعات عبر قنوات متعددة وشحن الطلبات لعملائهم دون عناء من خلال لوحة تحكم موحدة، لتفتح لهم بذلك آفاقاً جديدة للتوسع في الأسواق المحلية والعالمية. كما تمكن المنصة الموحدة التجار من إدارة متاجرهم الإلكترونية والمبيعات عبر قنوات التواصل الاجتماعي وفروعهم من مكان واحد.
التسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي والشراكات العالمية

وخلال مؤتمر”ريبل 2024“، كشفت ((زِد)) النقاب عن لوحة تحكم تسويقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُتيح للتجار تصميم الحملات المستهدفة وإطلاقها وتحسينها بشكل تلقائي.
ومن خلال شراكتها مع سناب شات، توفر ((زِد)) للتجار أدوات احترافية لتعزيز التفاعل مع المستهلكين وزيادة المبيعات. كما توفر الشراكات مع "سوق تيك توك" و"سوق أمازون" وصولاً سلساً وغير مسبوق إلى الجمهور المناسب في الوقت المناسب.

وشهد المؤتمر أيضاً استعراض أدوات التحليل التنبؤي التي تتيح للتجار توقّع اتجاهات السوق وتحسين عروضهم. حيث تعكس هذه الابتكارات مجتمعة التزام ((زِد)) بتزويد التجار بحلول متطورة لتحقيق النجاح في سوق تنافسية.

منصة لوجستية موحدة للمبيعات المحلية والدولي
كشفت ((زِد)) عن لوحة تحكم لوجستية موحدة، وهي أداة تعمل على تبسيط إدارة المخزون وتتبع الشحنات وتنفيذ الطلبات لكل من المبيعات المحلية والدولية.
كما كشفت الشركة عن تعزيز حلولها اللوجستية بميزات جديدة ومحسّنة تشمل تجربة توصيل سلسة تساعد التجار على تلبية توقعات العملاء باستمرار، مع تمكينهم من توسيع نطاق عملياتهم بكفاءة.

صناعة مستقبل التجارة الإلكترونية
أكد "مؤتمر ريبل 2024" على الدور المحوري الذي تلعبه ((زِد)) في صناعة مستقبل تجارة التجزئة في الخليج، حيث أظهرت قصص نجاح التجار مدى تأثير منصة ((زِد)) على نمو أعمالهم. ومع توقع وصول حجم قطاع التجزئة في السعودية إلى 82.5 مليار ريال سعودي بحلول عام 2027، تؤكد رؤية "التجارة المتكاملة" على دور ((زِد)) في قيادة التحوّل في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الصدد، قال سلطان العاصمي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ((زِد)): "رؤية التجارة المتكاملة تهدف إلى تمكين كل رائد أعمال بالأدوات التي يحتاجها للنجاح والازِدهار في العصر الرقمي. فمن خلال توحيد العمليات، والتسويق، والخدمات اللوجستية، وتبسيط منظومة البيع بالتجزئة بأكملها، فإننا نُعيد تعريف معايير التجارة في المنطقة. فكل حل نقدمه مصمم لتعزيز نمو الأعمال."
من جانبه، قال مازن الضراب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال في ((زِد)): " أظهر مؤتمر "ريبل 2024" جهودنا لإزالة الحواجز التقليدية في التجارة. عندما نوفر للتجار الأدوات المناسبة، والدعم، والمنظومة البيئية المتكاملة، يصبحون قوة لا يمكن إيقافها. وهذا يعكس التزامنا بخلق بيئة تتيح لكل رائد أعمال القدرة على المنافسة والنجاح."
وبفعل حزمة حلولها المتكاملة وانسجامها مع رؤية السعودية 2030، تواصل ((زِد)) إعادة تعريف التجارة، وبناء منظومة مزدهرة تخدم التجار والمستهلكين على حد سواء.

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