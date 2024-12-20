إصابة شاب من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال قرب سلفيت

إصابة شاب من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال قرب سلفيت
التاريخ
12/20/2024 2:20:06 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت/PNN- أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شمال غرب سلفيت.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابا (25 عاما) من ذوي الإعاقة أصيب بالرصاص الحي في الركبة، أطلقه صوبه جنود الاحتلال في منطقة وادي قانا، قرب بلدة دير استيا، شمال غرب سلفيت، وقد نقل على إثرها إلى المستشفى.
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