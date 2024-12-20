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إصابة شاب من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال قرب سلفيت

12/20/2024 2:20:06 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شمال غرب سلفيت.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابا (25 عاما) من ذوي الإعاقة أصيب بالرصاص الحي في الركبة، أطلقه صوبه جنود الاحتلال في منطقة وادي قانا، قرب بلدة دير استيا، شمال غرب سلفيت، وقد نقل على إثرها إلى المستشفى.

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